Kurz vor dem traditionellen Dreikönigstreffen am kommenden Montag hat die FDP in der Wählergunst leicht zugelegt. In einer für den Stern und RTL durchgeführten Forsa-Umfrage legen die Liberalen einen Punkt zu und erreichen erstmals seit der Bundestagswahl wieder fünf Prozent.

Die Euro-kritische Alternative für Deutschland büßt dagegen an Attraktivität ein und liegt mit vier Prozent zum ersten Mal seit der Wahl unter der Fünf-Prozent-Marke. Die Grünen legen einen Punkt zu und liegen bei 10 Prozent. Keine Veränderung gab es für die Union mit 42 Prozent, die SPD mit 24 Prozent und die Linke mit zehn Prozent.

Forsa-Chef Manfred Güllner erklärte die Verbesserung der FDP damit, dass Mittelständler, Handwerker, kleine Unternehmer und Freiberufler ihre Interessen in der großen Koalition von Union und SPD nicht vertreten sähen. Sie hielten Mindestlohn, abschlagsfreie Rente mit 63 und Mütterrente für falsch. Zudem wirke sich der Führungswechsel bei den Liberalen positiv aus.

Für den Wahltrend befragte Forsa zwischen dem 16. und 20. Dezember 2.508 Bundesbürger. Die statistische Fehlertoleranz wird mit +/- 2,5 Prozentpunkten angegeben.