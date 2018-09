CDU-Vize Armin Laschet hat die Anregung des CDU-Europaabgeordneten Elmar Brok kritisiert, Fingerabdrücke von Zuwanderern zu nehmen, um Mehrfacheinreisen zu verhindern. Hintergrund ist die neue Freizügigkeit für Arbeitnehmer aus Rumänien und Bulgarien, die seit Jahresbeginn ohne Schranken nach Deutschland kommen können. Unter bestimmten Voraussetzungen haben sie dann auch Anspruch auf Sozialleistungen, etwa Kindergeld.



"Das sind Vorschläge, die nun wirklich nicht in ein offenes Europa passen", sagte der frühere NRW-Integrationsminister Laschet im Radiosender WDR 5 zur Broks Anregung. Gerade in Nordrhein-Westfalen "mit den vielen offenen Grenzen" könne man sich so etwas nicht wünschen.

In einem Interview der Bild-Zeitung hatte Brok mit Blick auf Migranten aus Bulgarien und Rumänien gesagt, Zuwanderer, die nur wegen Hartz IV, Kindergeld und Krankenversicherung nach Deutschland kämen, müssten schnell zurück in ihre Heimatländer geschickt werden. "Um Mehrfacheinreisen zu verhindern, sollte man darüber nachdenken, Fingerabdrücke zu nehmen."

Laschet wies darauf hin, dass die Schwierigkeiten, wie es sie etwa in Duisburg und Dortmund gebe, nichts mit der neuen Freizügigkeit zu tun hätten. "Denn die Probleme waren ja schon vorher da." Er bezieht sich damit auf überbelegte Wohnungen, auf Probleme wie Schwarzarbeit und überbordende Prostitution. Die Menschen seien bisher mit einem Touristenvisum eingereist. "Wir brauchen mehr qualifizierte Zuwanderung", forderte Laschet.

Kaum jemand gekommen

Arbeitnehmerfreizügigkeit heiße, dass sich jeder innerhalb der Europäischen Union einen Arbeitsplatz suchen könne. "Und der, der das tut, ist herzlich willkommen", betonte Laschet. Diese Arbeitnehmer nützten auch den Sozialkassen und hätten es nicht verdient, dass man sie "in die Ecke eines Sozialbetrügers rückt".

Ähnliche Diskussionen wie jetzt hat Deutschland nach Worten von Laschet schon erlebt, als es um Polen und Ungarn gegangen ist. Hunderttausende sollten damals Deutschland "überrollen". "Die Wahrheit war, kaum jemand ist gekommen", so der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende.