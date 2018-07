EU-Ausländer genießen ein allgemeines Niederlassungsrecht in Deutschland. In den ersten fünf Jahren des Aufenthalts ist eine Ausweisung von EU-Bürgern in begründeten Einzelfällen aber prinzipiell möglich. In der EU-Richtlinie, die die Freizügigkeit regelt, heißt es: "Der Unionsbürger oder ein Familienangehöriger kann aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit des Landes verwiesen werden. Die Entscheidung darf in keinem Fall wirtschaftlich begründet sein."

Nach drei Monaten, die sich jeder EU-Bürger ohne jede Bedingung grundsätzlich in einem anderen EU-Land aufhalten darf, gelten je nach Status unterschiedliche Regeln:

Arbeitnehmer und Selbstständige sowie ihre direkten Familienangehörigen haben ein Recht auf Aufenthalt, das keinen Bedingungen unterliegt.

Arbeitssuchende haben – ohne Bedingungen – sechs Monate oder sogar länger ein Recht auf Aufenthalt, wenn sie im EU-Aufnahmeland weiter nach einer Beschäftigung suchen und eine "begründete Aussicht" auf Arbeit haben.

Studierende und andere Nicht-Erwerbstätige (z. B. Arbeitslose, Rentner) haben länger als drei Monate ein Recht auf Aufenthalt, wenn sie für sich selbst und ihre Familie über genügend finanzielle Eigenmittelverfügen, so dass sie für das Sozialsystem des EU-Aufnahmelandes keine Belastung darstellen, und eine Krankenversicherung haben.

Nach fünf Jahren Aufenthalt ist eine Ausweisung von EU-Bürgern nur noch dann möglich, wenn sie schwere Straftaten begangen haben, die mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet wurden.

Das EU-Recht lässt jedoch nationale Einschränkungen durchaus zu, wenn jemand etwas anderes im Sinn hat, als im Ausland eine Arbeit aufzunehmen, sprich: es ihm beispielsweise nur um unrechtmäßige Sozialleistungen geht. Für die diskutierten Wiedereinreisesperren in solchen Fällen – nach EU-Recht längst möglich – müsste das deutsche Recht geändert werden. Genau das fordert die CSU in ihrem Positionspapier für ihre Klausurtagung in Wildbad Kreuth. Aus der SPD ist ebenfalls zu hören, dass man sich schärfere Ausweisungsregelungen vorstellen könne – wenn zum Beispiel einem EU-Ausländer Sozialbetrug nachgewiesen werde.