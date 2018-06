Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) will erreichen, dass Deutschland künftig weniger Waffen exportiert. An Länder, in denen Bürgerkrieg herrscht, und an "Unrechtsregime" sollten überhaupt keine Waffen verkauft werden, sagte er dem stern. "Insbesondere Kleinwaffen sind ja die Bürgerkriegswaffen schlechthin geworden. Da muss sich etwas ändern", sagte der Bundeswirtschaftsminister. Er stimme Altkanzler Helmut Schmidt zu, der gesagt habe: "Es ist eine Schande, dass Deutschland zu den größten Waffenexporteuren gehört."

Gabriel plädierte für mehr Transparenz bei der Genehmigung von Rüstungslieferungen, über die bislang der Bundessicherheitsrat in geheimen Tagungen entscheidet. Er würde am liebsten dem Parlament das Recht geben, "eine Entscheidung des Bundessicherheitsrates anzuhalten". Aber das sei gegenüber der Union nicht durchzusetzen.

Der jährliche Rüstungsexportbericht, der sich aktuell auf das Jahr 2012 bezieht, zeigt: Die Ausfuhr von Kriegswaffen aus Deutschland sank auf einen Wert von 946 Millionen Euro. Das sind 339 Millionen weniger als 2011 und 1,173 Milliarden Euro weniger als im Rekordjahr 2010, wie die Bundesregierung auflistet.

Saudi-Arabien größter Abnehmer

Auch die Genehmigungen von Rüstungsexporten gingen zurück – aber nur im Jahresvergleich: Die Regierung gestattete Ausfuhren im Wert von 8,87 Milliarden Euro. Das sind 1,93 Milliarden Euro weniger als 2011, aber 3,38 Milliarden mehr als 2010. Größter potenzieller Importeur deutscher Rüstungsgüter ist Saudi-Arabien. Unter den zehn größten Empfängern folgen Algerien, Südkorea, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate.



Zu Rüstungsexporten zählen nicht nur Kriegswaffen wie Panzer, Handfeuerwaffen und Torpedoteile, sondern auch Rüstungsgüter – also Transportfahrzeuge, Funkausrüstung, Minenräumgeräte und Schutzanzüge.