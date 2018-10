Der Gast hat sich angepasst. Als US-Botschafter John B. Emerson am Mittwochmorgen im bayerischen Wildbad Kreuth eingerahmt von CSU-Chef Horst Seehofer und Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt vor die Kameras tritt, trägt er einen Trachtenjanker. "Wunderschön" sei es hier, schwärmt er vor der Bergkulisse. In den vergangenen vier Monaten sei er fünf Mal in Bayern gewesen. Der CSU-Chef quittiert die Schmeicheleien mit breitem Grinsen.



Ganz so gut, wie die Eingangsbilder deutlich machen sollen, steht es um das deutsch-amerikanische Verhältnis zurzeit allerdings nicht. Schuld daran ist in erster Linie die Abhöraffäre, die Deutschland seit dem Sommer beschäftigt und im Herbst einen Höhepunkt erreichte, als klar wurde, dass der US-Geheimdienst NSA selbst vor dem Handy der Kanzlerin nicht halt gemacht hatte. Die CSU hatte in diesem Zusammenhang nicht immer eine gute Figur gemacht.



Der damalige CSU-Innenminister Hans-Peter Friedrich, mittlerweile zum Landwirtschaftsminister degradiert, erklärte im August, in der Späh-Affäre seien "alle Verdächtigungen" ausgeräumt. Es habe "viel Lärm um falsche Behauptungen" gegeben, die sich "in Luft aufgelöst haben". Zuvor war er von einer US-Reise ohne wesentliche Ergebnisse zurückgekommen.

Seehofer hatte schon damals das bessere Gefühl für die Stimmung im Land. "Aus meiner Sicht ist die Sache noch nicht aufgeklärt", wies er im September seinen Innenminister zurecht. Die neue Regierung müsse sich der Angelegenheit annehmen.

Beredtes Schweigen

Nun hat das Thema sogar die Klausurtagung der CSU-Abgeordneten in Wildbad Kreuth erreicht. Das gibt der CSU Gelegenheit, zwei Dinge klar zu stellen: Erstens, dass sie keine Regionalpartei ist, sondern sich auch um außenpolitische Fragen kümmert. Und zweitens, dass man die Sorgen der Bevölkerung auch in dieser Hinsicht ernst nehme.

Trotz aller Kritik an der Abhörpraxis der US-Geheimdienste, die es selbst in der CSU gibt, geben sich beide Seiten jedoch betont freundlich. Besonders der Botschafter: Er freue sich, mit den "leaders of Bavaria" gesprochen zu haben, sagt Emerson nach dem Gespräch.

Auf konkrete Fragen reagiert er allerdings ausweichend. Natürlich habe man Kommunikationstechnologie auf dem Dach der Botschaft, sagt er zum Beispiel. Kommunikation sei schließlich Sinn und Zweck jeder diplomatischen Vertretung. Ob es sich dabei um Abhörtechnologie handelt, lässt er offen.

Den Diensten Zeit geben

Auch auf die Frage, warum es notwendig war, das Handy der Kanzlerin abzuhören, gibt es nur die bekannte Antwort, dieses "wird und werde" nicht geschehen. Über die Vergangenheit schweigt er sich aus. Im übrigen gebe es Gespräche zwischen den deutschen und amerikanischen Geheimdiensten, um Fragen der deutschen Seite zu klären und gemeinsame Richtlinien für die Speicherung von Kommunikationsdaten zu entwickeln. Auch der Präsident und der US-Kongress befassten sich mit der Materie.

Der Druck, den die CSU in dieser Frage auf den Botschafter ausübt, hält sich in engen Grenzen. Man müsse den Diensten Zeit geben, sagt Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt auf die Frage, warum denn der 100-Fragen-Katalog, den die Bundesregierung zur NSA-Affäre bei den Amerikanern eingereicht hat, noch immer nicht beantwortet ist.

Beide betonen, dass die NSA-Affäre nur einen geringeren Teil der Diskussion ausgemacht habe. Andere Themen wie die deutsch-amerikanische Wirtschaftspartnerschaft oder der Jugendaustausch seien wichtiger gewesen.

Friedrich diskutiert nicht mit

Deutlich geworden seien vor allem noch einmal die kulturellen Unterschiede, die zwischen Deutschland und den USA im Hinblick auf die Speicherung von Daten bestünden, sagt hinterher ein Mitglied der Fraktionsspitze. Die Amerikaner sammelten halt erst mal alles, und erst wenn sie die Nadel im Heuhaufen gefunden hätten, überlegten sie, was sie damit machen dürften. In Deutschland sei schon das Sammeln problematisch.

Ohnehin machen sich die Abgeordneten keine Illusionen darüber, dass sie mit der Diskussion viel bewirken können. Das Gespräch zu suchen, sei dennoch sinnvoll, sagt ein führender CSU-Mann. "Nicht zu reden wäre eine verlorene Chance."

Einer indes hat sich die Debatte erspart. Der ehemalige Innenminister Friedrich war am Morgen schon wieder in Berlin. Er hatte dafür eine gute Entschuldigung: die erste Kabinettssitzung in diesem Jahr.