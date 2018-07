Hitzig geht es zu an diesem zehnten Verhandlungstag im Landgericht Hannover. Allerdings nicht zwischen den Anklägern und den Verteidigern von Christian Wulff und David Groenewold. Sondern zwischen Oberstaatsanwalt Clemens Eimterbäumer und dem Vorsitzenden Richter Frank Rosenow.

Dass der leitende Staatsanwalt weitere Beweisanträge in dem Verfahren gegen den ehemaligen Bundespräsidenten und den mit ihm befreundeten Filmfinanzier stellen will, hat Richter Rosenow bereits in der Boulevardpresse gelesen. Nun holt Ankläger Eimterbäumer zur Begründung seiner Anträge zunächst zu einer längeren Erklärung aus. Da fährt ihm Rosenow scharf in die Parade. So etwas sei "ungewöhnlich", er habe das als Richter noch nicht erlebt.

Groenewolds Verteidiger schließt sich an. Wenn der Staatsanwalt erneut eine Art vorweggenommenes Plädoyer halten wolle, werde er Einspruch einlegen. Ein längeres Wortgeplänkel folgt, bevor Eimterbäumer und seine begleitende Staatsanwältin schließlich ihre Anträge verlesen können.

Kein Zweifel: Die Anklagevertreter sind in dem Korruptionsprozess gegen den Exbundespräsidenten heftig in der Defensive. Seit das Gericht kurz vor Weihnachten in einem Zwischenfazit zu erkennen gegeben hat, dass es bislang keine Beweise für die Wulff vorgeworfene Vorteilsannahme sieht, deutet alles auf einen Freispruch für den gestürzten Bundespräsidenten hin. Eine angeregte Einstellung des Verfahrens haben Anklage und Verteidigung abgelehnt. Daher hat Richter Rosenow Anfang Januar angekündigt, dass er den Prozess abkürzen und bereits am 22. Januar ein Urteil sprechen wolle. An diesem Donnertag sollte eigentlich der letzte Zeuge vernommen werden.

Vergiftetes Klima

Spätestens seit der angedeuteten Einstellung des Verfahrens ist das Klima im Gerichtssaal zwischen dem ansonsten häufig fröhlichen Richter und dem stets stoisch lächelnden Staatsanwalt vergiftet. Zumal Generalstaatsanwalt Frank Lüttig tags zuvor öffentlich zu verstehen gegeben hatte, dass man im Falle eines Freispruchs wahrscheinlich Revision einlegen werde, verbunden mit einer Rüge für Rosenows Verhandlungsführung. So etwas hört kein Richter gerne.

Ludwig Greven ist Politik-Redakteur bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Und jetzt beantragt der Staatsanwalt, doch noch Wulffs früheren Sprecher und engen Vertrauten Olaf Glaeseker als zusätzlichen Zeugen zu vernehmen. Glaeseker steht selber derzeit in Hannover wegen Bestechlichkeit vor Gericht und hatte deshalb eine Aussage in dem Wulff-Verfahren abgelehnt: Er wollte sich nicht selbst belasten.



Schließlich soll er sich wie sein ehemaliger Chef für ein Filmprojekt von Groenewold eingesetzt haben. Wulff hatte Ende 2008 den damaligen Siemens-Chef Peter Löscher in einem Brief um Unterstützung für den Film über den früheren Siemens-Manager John Rabe gebeten. Zuvor hatte sein Freund Groenewold, der den Rabe-Film produzieren wollte, den damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten zum Oktoberfest in München eingeladen.