Die SPD ist unzufrieden mit den Plänen von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) zur Reform der doppelten Staatsbürgerschaft. SPD-Fraktionsvize Eva Högl nannte seine Vorschläge zum Nachweis, dass Kinder ausländischer Eltern in Deutschland aufgewachsen sind, "nicht durchführbar und wenig praktikabel". Sowohl der vorzulegende Schulabschluss als auch eine Meldebescheinigung seien mit einem "sehr hohen bürokratischen Aufwand verbunden", sagte sie dem Tagesspiegel.

Högl forderte, die doppelte Staatsbürgerschaft allen in Deutschland geborenen Kindern zu ermöglichen. Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, dass Kinder, die in Deutschland "geboren und aufgewachsen" sind, die doppelte Staatsbürgerschaft künftig auch nach der Volljährigkeit behalten können sollen. Högl forderte, das Merkmal "in Deutschland aufgewachsen" solle gestrichen werden.

De Maizière verteidigte seinen Vorschlag und nannte das Kriterium nicht verhandelbar. Bei den Koalitionsverhandlungen habe es dazu ein klares Ergebnis gegeben, an das sich beide Partner gebunden fühlen sollten, sagte er vor einem Treffen mit Vertretern von Migrantenverbänden in Berlin. Es handele sich um einen befriedenden Kompromiss. 90 Prozent der Betroffenen könnten problemlos einen deutschen Schulabschluss vorlegen. Für die restlichen zehn Prozent der Fälle müsse eine Regelung gefunden werden.



De Maizière gab seinen Gesetzesentwurf in die Ressortabstimmung. Die anderen Ressorts haben jetzt zwei Wochen Zeit, Stellung zu seinem Vorschlag zu beziehen. Er sei gespannt, ob es andere Ideen gebe, sagte de Maizière. Alle Beteiligten müssten Interesse an einer schnellen Umsetzung haben.

Der Vorschlag sieht vor, dass Kinder ausländischer Eltern, die mit einer Meldebescheinigung oder einem Schulabschluss beweisen können, dass sie in Deutschland aufgewachsen sind, künftig beide Staatsbürgerschaften behalten können. Bisher müssen sie sich zwischen 18 und 23 Jahren für eine der beiden Staatsbürgerschaften entscheiden. Legen sie sich nicht fest, fällt der deutsche Pass weg. Für jene, die in der Übergangszeit bisher ihre deutsche Staatsbürgerschaft verloren hätten, solle es ein einfaches Verfahren geben, damit sie ihren Pass zurückbekämen, sagte de Maizière.



Im Koalitionsvertrag stehen keine Details

Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag auf eine Neuregelung dieses sogenannten Optionszwangs verständigt. Unklar blieb, was genau unter "in Deutschland aufgewachsen" zu verstehen ist. Die SPD will die Regelung deshalb für alle in Deutschland Geborenen gelten lassen.

Der innenpolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Michael Hartmann, sagte der Saarbrücker Zeitung, es könne gute Gründe geben, warum jemand in Deutschland keinen Schulabschluss erreiche. Das könnten soziale, aber auch familiäre Umstände sein. Unklar sei auch, welcher Schulabschluss anerkannt werden solle, beispielsweise der Hauptschulabschluss oder der einer Berufsschule.

Unionsfraktionsvize Thomas Silberhorn (CSU) sagte, Sprache und Bildung seien die wichtigsten Voraussetzungen für gelungene Integration. "Der deutsche Pass muss ein Dokument erfolgreicher Integration bleiben", erklärte er. Er warnte vor Loyalitätskonflikten von Jugendlichen beim Wegfall des Optionszwangs.