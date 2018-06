Eigentlich hat es die Bundes-SPD gerade schwer genug. Nach der Edathy-Affäre gilt es, in der großen Koalition neues Vertrauen aufzubauen und wieder sachlich Politik zu machen. Ausgerechnet jetzt bringen drei Bundesländer auch noch ein altes Streitthema zurück auf die Agenda. Um die doppelte Staatsbürgerschaft haben Union und SPD besonders zäh gerungen, bis endlich ein Kompromiss im Koalitionsvertrag stand. Vom Tisch ist das Thema damit nicht: Gegen den Gesetzentwurf von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) wollen Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg nun eine eigene Initiative in den Bundesrat einbringen. Eine, die mit dem Vertrag nicht vereinbar ist.

Die Union zeigt sich empört: "Mit Vertragsuntreue schafft man kein neues Vertrauen", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Den Ministerpräsidenten warf er "Trickserei" vor. Unionsfraktionsvize Thomas Strobl (CDU) sprach gegenüber der Rheinischen Post von einem "klaren Vertragsbruch" und appellierte an den SPD-Chef: "Herr Gabriel muss das stoppen."

Gabriel meldete sich am Donnerstag nicht zu Wort, dafür versuchte SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi, die Wogen zu glätten. Die mit der Union vereinbarte Regelung sei ein wichtiger Meilenstein in der Integrationspolitik. "Die Grundlage dazu für die Bundesebene ist der Koalitionsvertrag."

Worum geht es in der Sache? Bisher müssen sich in Deutschland geborene Kinder aus Zuwandererfamilien, die mit der Geburt den deutschen und einen anderen Pass bekommen, bis zum 23. Geburtstag für eine Staatsangehörigkeit entscheiden. Sonst geht der deutsche Pass automatisch verloren.



Ein ungeliebter Kompromiss

In mühsamen Verhandlungen hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, diesen Optionszwang abzuschaffen – "für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern". Als Nachweis sollen sie eine Geburtsurkunde und eine deutsche Meldebescheinigung oder ein deutsches Schulabschlusszeugnis vorlegen, so will es de Maizière. Die drei Länder wollen dagegen ein Gesetz, nach dem alle in Deutschland geborenen Kinder zwei Staatsbürgerschaften behalten dürfen – egal, wo sie aufwachsen.

Fallen die Sozialdemokraten in den Ländern der Bundes-SPD damit in den Rücken? Baden-Württembergs Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) bestreitet das. "Es geht mir nicht um parteipolitische Scharmützel, sondern um pragmatische Lösungsvorschläge", sagte sie ZEIT ONLINE. Wer hier parteipolitisch argumentiere, habe das eigentliche Problem nicht verstanden: den bürokratischen Aufwand der Kommunen und Länder, die das Gesetz schließlich umsetzen müssten. Die Initiative sei ein Vorschlag für eine unbürokratische Lösung. Zudem sei fraglich, ob das Ausschlusskriterium "nicht in Deutschland aufgewachsen" der Lebenswirklichkeit junger Migranten überhaupt entspreche.



Öney spricht vielen Parteigenossen aus dem Herzen. Dem Kompromiss im Koalitionsvertrag haben sie zur zähneknirschend zugestimmt. Ausgehandelt hat ihn auf SPD-Seite die neue Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoğuz. Es ist kein Geheimnis, dass sie sich mehr gewünscht hätte. Noch im Januar sagte Özoğuz der Welt am Sonntag: "Die Optionspflicht muss komplett abgeschafft werden." Am Donnerstag bekräftigte sie gegenüber ZEIT ONLINE die Vertragstreue ihrer Partei: "Selbstverständlich halten wir uns an den Koalitionsvertrag. Das ist für uns die Devise für gutes Regierungshandeln." Es gelte "eine vernünftige Lösung zu finden, um den Aufwand für die Kommunen so gering wie möglich zu halten".