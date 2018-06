Edathy-Liveblog"Wir wollen nicht den Skalp von Thomas Oppermann"

Einerseits ist Oppermann nun entlastet. Seine Version des Gesprächs mit BKA-Chef Ziercke deckt sich mit Zierckes eigener Version, die dieser am Vormittag geschildert hatte. Der SPD-Fraktionschef hat ihn anscheinend nicht bedrängt, etwas über Ermittlungen zu verraten.

Andererseits: Warum hat Oppermann ihn überhaupt angerufen, wenn er doch wusste, dass Ziercke ihm gar nichts sagen darf? Der Sozialdemokrat sagt dazu: "Wenn der Verdachtsmoment gegen Edathy falsch gewesen wäre, hätte mir Herr Ziercke das sicher sofort gesagt." Oppermann hat also schon das Schweigen Zierckes als Bestätigung interpretiert. Dabei durfte der BKA-Chef ja sowieso nichts sagen. So hat der Politiker den Behördenpräsidenten per Telefon in eine knifflige Lage gebracht - und dann dessen Reaktion auch noch überinterpretiert.