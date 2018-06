Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wird in der Edathy-Affäre keine Ermittlungen gegen den Chef des Bundeskriminalamts, Jörg Ziercke, einleiten. Eine Anzeige gegen Ziercke sei geprüft worden, sagte Oberstaatsanwalt Hartmut Frese. Sowohl Ziercke wie auch SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hätten ja erklärt, dass Ziercke zu dem befragten Fall nichts gesagt habe. "Also kann er auch kein Geheimnis verraten haben", sagte Frese.

Die Anzeige gegen den BKA-Chef war vergangene Woche per Mail in Wiesbaden eingetroffen und war am Montagvormittag an die zuständige Abteilung weitergeleitet worden. Mögliche weitere Anzeigen gegen Ziercke würden natürlich geprüft, sagte Frese. Wenn diese jedoch erneut nur auf Presseberichten beruhten, werde die Bewertung nicht anders ausfallen.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat angekündigt, er werde Anzeige gegen Ziercke einreichen. Der Jurist wirft aber vor allem dem SPD-Politiker Thomas Oppermann Anstiftung Verrat von Dienstgeheimnissen vor.

Hintergrund ist das Telefonat, das Ziercke im Oktober 2013 mit Oppermann zum Fall des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy führte. Oppermann hatte am Donnerstag erklärt, der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich habe SPD-Chef Sigmar Gabriel im Oktober mitgeteilt, dass der Name Edathys im Zusammenhang mit Ermittlungen im Ausland genannt werde. Weiter erklärte Oppermann, er habe im Oktober mit Ziercke telefoniert und sich dabei die Informationen über Edathy bestätigen lassen.

Ziercke widersprach dieser Darstellung. Am Wochenende hatte Oppermann dann der Bild am Sonntag gesagt, Ziercke habe ihm "keine Einzelheiten genannt". Der BKA-Chef habe die von ihm vorgetragenen Informationen "nicht kommentiert".

Die Staatsanwaltschaften in Berlin und Hannover prüfen nach eigenen Angaben zudem auch aus eigenen Stücken Anzeigen wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen, unter anderen gegen den ehemaligen Innenminister Hans-Peter Friedrich.



Edathy legt Dienstaufsichtsbeschwerde ein

Ausgangspunkt der Affäre um Edathy sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover, die nach eigenen Angaben wegen Vorwürfen "im Grenzbereich" zur Kinderpornografie gegen den bisherigen Bundestagsabgeordneten vorgeht. Dieser soll zwischen Oktober 2005 und Juni 2010 neun Mal im Onlineshop eines kanadischen Unternehmens insgesamt 31 Filme und Fotosets von unbekleideten Jungen zwischen neun und 14 Jahren bestellt haben. Bei der Durchsuchung der Privat- und Büroräume Edathys hatte die Staatsanwaltschaft nur wenig Beweismaterial gefunden; einige Festplatten waren offenbar zerstört. Deshalb steht die Frage im Raum, ob Edathy vorab einen Tipp bekommen hat. Der SPD-Politiker bestreitet das.

Wie geht es weiter im Fall Edathy? Wie geht es weiter? Auch nach dem Rücktritt von Agrarminister Hans-Peter Friedrich belastet der Fall Edathy die schwarz-rote Koalition. Wie geht es weiter? Ein Überblick über die wichtigsten Termine dazu in den kommenden Tagen Dienstag Die Spitzen von CDU, CSU und SPD treffen sich in Berlin. Dabei wird es auch um den Fall Edathy gehen. Seehofer hatte nach Friedrichs Rücktritt angekündigt: "Wir werden unter den drei Parteivorsitzenden über die Art und Weise der Zusammenarbeit reden müssen." Am Montag hatte CSU-Chef Horst Seehofer Christian Schmidt als Friedrichs Nachfolger benannt. Der Franke war zuvor Staatssekretär im Entwicklungsministerium. Mittwoch Der Innenausschuss des Bundestages berät über das Thema. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke, hat seine Teilnahme zugesagt. Die Abgeordneten wollen von ihm Auskunft über die Vorgänge. Derweil hat Friedrichs Nachfolger Schmidt möglicherweise einen ersten Außentermin: Kanzlerin Angela Merkel reist mit ihrem Kabinett zum deutsch-französischen Ministerrat nach Paris. Ursprünglich sollte Friedrich mit dabei sein. Ab Mittwoch Im Bundestag könnte es eine Aktuelle Stunde zu dem Thema geben – auf Antrag der Linken. Auch SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat angekündigt, dass er im Parlament dazu reden will. Hintergrund Wer wusste wann was? Eine Chronologie zum Fall Edathy finden Sie hier. Ein geöffneter Brief, Festplattenspuren, Durchsuchungsfotos – die offenen Fragen sind hier zusammengestellt.

Zudem wehrt er sich nun auch juristisch gegen die Anschuldigungen gegen ihn. Wie das niedersächsische Justizministerium mitteilte, hat Edathy Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Staatsanwaltschaft Hannover eingelegt. In einem Schreiben seines Rechtsanwalts Christian Noll heißt es unter anderem, die Staatsanwaltschaft habe "bewusst unrichtig" über das Verfahren gegen seinen Mandanten informiert. So sei nicht erwähnt worden, dass das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt vor Beginn des Verfahrens in Hannover erklärt hätten, die von Edathy bestellten Bilder seien strafrechtlich nicht relevant.