An den Straßensperrungen rund um das Berliner Tempodrom hatten sich Stunden vor dem angekündigten großen Berlin-Treffen (Berlin Buluşması) mit dem türkischen Premierminister Recep Tayyip Erdoğan Hunderte seiner Anhänger versammelt, um noch ein Ticket zu ergattern. Zeynep Çalıskan hoffte, noch eine Eintrittskarte zu bekommen, doch die 48-Jährige ging leer aus. "Angeblich gibt es keine Plätze mehr – doch ich habe gesehen, wie manche noch Karten an Bekannte und Freunde verteilt haben", sagte die Frau im Gespräch mit ihren Freundinnen.

Der Besuch des türkischen Premierministers hatte seine in Deutschland lebenden türkeistämmigen Anhänger in große Aufregung versetzt. Das Event im Anschluss an die offiziellen Termine mit deutschen Politkern stellte den Abschluss seines Staatsbesuches in Deutschland dar: "Eine für die Bevölkerung öffentliche Veranstaltung", hieß es in den Ankündigungen. Die kostenlosen Karten erhielt, wer sich in Listen eintragen ließ – wer diese Listen führte und wie, war jedoch nicht zu überblicken.



Ebenso unübersichtlich verlief das Akkreditierungsverfahren für die Presse. Weder eine offizielle Kontaktadresse noch eine Frist wurde im Vorfeld von dem Veranstalter, der UETD (Union Of Turkish Democrats), bekannt gegeben. Der Dachverband ist eine AKP-nahe Vereinigung, die Lobbyarbeit für Erdoğans Partei in Europa macht und kürzlich bekannt gab, dass sie bundesweit 114 weitere Geschäftsstellen in Deutschland eröffnen will.



Die Ansprache des türkischen Premiers war mehr als eine politische Veranstaltung, gleich einem Popkonzert wurde das Event geplant und durchgeführt. Die aktuelle politische Lage in der Türkei um die Korruptionsvorwürfe gegen Erdoğan und seine Familie taten der Stimmung im Saal keinen Abbruch. Im Gegenteil nahmen seine Anhänger ihren Premierminister in Schutz, wenn sie danach gefragt wurden und verloren sich in Verschwörungstheorien gegen Erdoğan. Aber bloß nicht während der Veranstaltung! Denn für schlechte Laune gab es keinen Platz im Saal. So heizte ein aufgeregter und ambitionierter Moderator der Menge ein, es wurden Lobverse auf Erdoğan im Chor skandiert und bekannte türkische Lieder für ihn gesungen. Eine Kinder-Folkloregruppe führte traditionelle Tänze vom schwarzen Meer auf, der Heimat Erdoğans.

Leuchtende Handys für den Premierminister

"Eigentlich musste ich zum Zahnarzt, doch als ich gehört habe, dass unser Başbakan kommt, bin ich sofort hierher geeilt," erzählte eine 68-jährige Großmutter, die sich nur mit viel Mühe die Treppen auf die Tribüne hinauf zu einem freien Sitzplatz geschleppt hatte. Stolz hielt sie eine türkische Fahne in ihrer Hand und nickte zustimmend während der gesamten Rede Erdoğans. Viele kamen eigens für diesen Auftritt aus anderen Städten wie Hamburg, Stuttgart oder München angereist. Junge und Alte, Männer und Frauen hatten sich ihre schönsten Kleidungstücke angezogen, um den Premier zu empfangen.



"Ich kann es kaum erwarten", sagte eine Frau, die aufgeregt auf ihrem Sitzplatz hin- und herrutschte. Viele Frauen mittleren Alters verhielten sich wie pubertäre Jugendliche, die ihren Lieblingspopstar das erste Mal sahen. Auch die Männer waren aufgeregt. Viele posierten für ein Selbstportrait mit dem Smartphone, um den Augenblick festzuhalten.



Erdoğan preist seine Erfolge

Nach einer halben Stunde Verspätung war es endlich so weit: Erdoğan wurde durch den Moderator wie von einem Boxkampfansager dramatisch angekündigt. Und die Menge sollte mit ihren Handys leuchten. In einem Meer von Smartphonelichtern wurde plötzlich, statt politischer Parolen, für Erdoğan "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen, es wurde gepfiffen und getrampelt.



Knapp eine Stunde redete Erdoğan zu "seinem Volk", wie er seine Anhänger bezeichnet, und sprach von den wirtschaftlichen Errungenschaften der Türkei. Aber auch demokratische Rechte wie Meinungsfreiheit hätten sich unter der AKP-Regierung weit entwickelt, sagte er und verwies zum Beispiel auf das Kopftuchrecht im öffentlichen Dienst. Hierfür erntete er besonders viel Applaus.