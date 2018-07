Das war nicht nur ein Tayyip Erdoğan, der am Dienstag Berlin besuchte. Er zeigte sich von zwei Seiten. Und er hatte mehr als eine Botschaft.

Morgens überraschte der türkische Premierminister mit einem Auftritt in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Erdoğan, ein brillanter, aber aggressiver Rhetoriker, war hier zurückhaltend, fast leise. Besonders in den vergangenen Monaten war er zunehmend in die Defensive geraten. Zuerst durch die Proteste, die ihren Anfang im Istanbuler Gezi-Park nahmen, und sich dann landesweit ausbreiteten. Zum ersten Mal seit seiner Regierung 2003 zeigte sich ihm ein Teil der Bevölkerung, der nicht mit ihm und seinem Regierungsstil einverstanden war.



Erdoğan hat nie den Eindruck erweckt, die Proteste zu verstehen zu wollen. Plünderer! Trunkenbolde! So nannte er die Demonstranten.

Dann kam der zweite Schlag: Mitte Dezember nahm die Polizei mehr als 70 Personen wegen Korruptionsverdacht fest, unter ihnen auch ein Bezirksbürgermeister aus Erdoğans AKP, der Direktor einer staatlichen Bank, der mehrere Millionen Dollar in einem Schuhkarton aufbewahrte, und drei Söhne von Ministern aus Erdoğans Kabinett. Eine puritanisch-muslimische Regierung, die sich bereichert haben soll? Ein Desaster. Diese Ermittlungen, so behauptet der Premier seitdem, seien politisch motiviert. Es gebe einen "parallelen Staat", der den Sicherheits- und Justizapparat der Türkei unterwandert habe. Gemeint ist die Bewegung des Predigers Fetullah Gülen, einst Verbündeter, jetzt erbitterter Feind. Die Regierung ließ Tausende Polizisten und Staatsanwälte versetzen, die Ermittlungen, so sagen Beobachter in der Türkei, seien gestoppt worden.

Sanftes Lächeln zu Merkel

Zuletzt verlor die Lira heftig an Wert – der dritte Schlag in Folge. Egal, mit wem man in der Türkei sprach, ob Regierungsgegner oder -anhänger, die meisten waren sich bis zur Währungskrise einig: Was die Regierung für die Wirtschaft des Landes getan hat, sei schon beachtlich. Unabhängig von den Korruptionsvorwürfen.



Mit diesem innenpolitischen Gepäck kam der türkische Premierminister also nach Deutschland. Seine ersten Worte waren die der Annäherung. Er richtete sie an die Zuhörer in der DGAP, vorwiegend alte, weise Männer, Honoratioren der deutschen Außenpolitik. Er zählte seine Begegnungen der letzten Wochen auf: Er sei in Brüssel gewesen, dann kam Frankreichs Staatspräsident François Hollande in die Türkei, zuvor war Staatspräsident Abdullah Gül in Italien. Deutlicher konnte er nicht sagen, dass er sein Land nach wie vor in die EU führen will. Natürlich sprach er auch hier von der Unterwanderung des Staates durch "parallele Strukturen", über Provokationen und die Sabotage durch innere Feinde, die ihm und seiner Regierung eine Falle stellten. Doch sein Habitus war ein ungewohnt staatsmännischer, nicht der, den er zu Hause meistens pflegt: der des Aufsteigers aus einem Istanbuler Armenviertel.

Er hielt diesen Habitus aufrecht, als er auf die Bundeskanzlerin traf. Die Beziehung ist kompliziert, aber beiden huschte zwischendurch ein sanftes Lächeln über die Lippen, zwischen Worten wie "ergebnisoffen" (so nennt die Bundeskanzlerin die EU-Verhandlungen mit der Türkei) und "die Türkei braucht die EU, aber die EU braucht auch die Türkei" (Erdoğan).