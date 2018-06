Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan steht gewaltig unter Druck. Seit den Gezi-Protesten im vergangenen Jahr steht ihm eine kritische Öffentlichkeit in der Türkei und Europa gegenüber. Er kämpft mit Justiz und Polizei, die gegen Mitglieder und Ex-Minister seiner AKP wegen Korruption ermitteln. Außerdem hat er sich die mächtige Gülen-Bewegung zum Gegner gemacht.



All das hat zur Folge, dass seine konservativ-islamische Partei bei den Kommunalwahlen Ende März die Macht in der Metropole Istanbul verlieren könnte. Überdies könnte es seinen Plan vereiteln, sich im Sommer zum Präsidenten wählen zu lassen.

Gründe also genug für Erdoğan, in Deutschland kräftig Wahlkampf zu machen. Denn rund fünf Millionen türkischstämmige Menschen leben hier – soviel wie in keinem Land außerhalb der Türkei. 1,2 Millionen von ihnen sind in der Türkei wahlberechtigt, sie dürfen zum ersten Mal ihre Stimmen auch in Deutschland abgeben. Sie könnten sowohl bei den Kommunalwahlen als auch bei der Abstimmung über den neuen Präsidenten, der erstmals direkt vom Volk gewählt wird, den Ausschlag geben.

Erdoğans AKP baut deshalb seit Monaten Auslandsorganisationen in Deutschland auf. Und der Parteichef wird am Dienstagabend vor Tausenden Anhängern in Berlin eine Wahlkampfrede halten. Er trägt damit die türkische Innenpolitik nach Deutschland.

Das ist allerdings kein Novum: Erdoğan hatte schon 2008 in Köln eine heftig kritisierte Ansprache gehalten, in der er seine Landsleute und auch die Eingebürgerten aufrief, sich in Deutschland nicht "assimilieren" zu lassen. Die Regierung in Ankara regiert zudem über den vom türkischen Religionsministerium finanzierten Dachverband Ditib in deutsche Moschee hinein. Türkische Zeitungen und Fernsehsender machen hierzulande ebenfalls Stimmung und Politik.

Ob man will oder nicht, wirkt die türkische Politik also in jedem Fall nach Deutschland hinein, direkt oder über die hier lebenden türkischen Migranten. Und die deutsche Öffentlichkeit und Politik hat im vergangenen Jahr wiederum äußerst kritisch verfolgt, wie Erdoğans Regierung massiv gegen die Proteste in Istanbul und anderen türkischen Städten vorging und mehrere Demonstranten getötet und Hunderte verletzt und verhaftet wurden.



Deutschtürken als Brückenkopf

Wenn der türkische Premier sich also das Recht nimmt, in Deutschland Wahlkampf zu machen, muss er sich gefallen lassen, dass seine Rede von vielen argwöhnisch beobachtet wird. Schließlich ist sein Land schon lange Beitrittskandidat der EU, und die Deutschtürken stellen hierzulande die größte und wichtigste Immigranten-Gruppe.



Was wird er zum Zusammenleben von Deutschen und Türken und zur Meinungs-, Presse- und Demonstrationsfreiheit in seinem Land sagen? Wird er seine Zuhörer in erster Linie als "Türken" ansprechen? Oder wird er sie ermuntern, sich in Deutschland einzubringen und einbürgern zu lassen? Letzteres ist nicht zu erwarten.



Denn Erdoğan betrachtet die in Deutschland lebenden Türken in erste Linie als potentielle Wähler und Unterstützer. Er nutzt sie als Brückenkopf, auch um auf Deutschland einzuwirken. Und das muss einem nicht gefallen: Sollte er also in seiner Berliner Rede wieder gegen die Integration wettern, kann man das hinterher durchaus kritisieren.



Integration auch über Doppelpass

Diejenigen aber, die wie Unionsfraktionschef Volker Kauder seine Rede schon vorab kritisieren, müssen sich selber vorhalten lassen, weshalb sie nicht mehr für die Integration der eingewanderten Türken tun. Das beste Mittel dazu ist, sie immer wieder zu ermuntern, Deutsche zu werden – notfalls unter Inkaufnahme einer doppelten Staatsbürgerschaft. Denn viele von ihnen wollen sich von ihrem türkischen Pass vorerst nicht trennen. Das wird das Problem ihrer doppelten Loyalität zwar kurzfristig nicht lösen. Aber es kann dazu beitragen, dass sie sich auf Dauer primär als Teil dieses Landes sehen, nicht als Türken.

Diejenigen aber, die, wie manche Unionspolitiker, selbst den im Koalitionsvertrag vereinbarten bloßen Wegfall der Optionspflicht für hier geborene und aufgewachsene ausländische Kinder noch an Bedingungen knüpfen wollen, dürfen sich nicht wundern, wenn Erdoğan leichtes Spiel hat.