Innerhalb der Bundesregierung bahnt sich ein Streit an über die Zulassung des umstrittenen Genmais 1507 in der EU. Das Kanzleramt und das von CDU-Politikern besetzte Gesundheits- und Forschungsministerium haben keine Bedenken bei einer Zulassung von genmanipuliertem Saatgut in Deutschland, ließen deren Sprecher mitteilen. Gegen den Anbau hatten sich dagegen SPD- und CSU-Minister ausgesprochen.



Oppositionspolitiker warfen der großen Koalition vor, gegen ihre eigenen Grundsätze verstoßen zu haben. Im Koalitionsvertrag hatten sich die Unterhändler der Regierungsparteien CDU/CSU und SPD noch auf folgende Formel geeinigt: "Wir erkennen die Vorbehalte des Großteils der Bevölkerung gegenüber der grünen Gentechnik an."

Bundeslandwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich (CSU) teilte nach der Abstimmung mit, den Anbau in Deutschland verhindern zu wollen. "Ich hoffe, dass es uns gelingt, mit einer Ausstiegsklausel den Anbau in Deutschland zu verhindern", sagte Friedrich. "Ich bin jedenfalls sehr optimistisch." Die erwartete Zulassung in der EU würde er sehr bedauern. Das Votum scheiterte jedoch nicht an der Enthaltung Deutschlands, sagte Friedrich. "Selbst wenn wir mit Nein gestimmt hätten, wäre keine qualifizierte Mehrheit gegen den Anbau zustande gekommen."



Da das Votum der Länder jedoch je nach Bevölkerungsgröße unterschiedlich gewichtet wird, hat Deutschland durch seine Enthaltung den Weg zur Zulassung faktisch geebnet.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erfülle mit ihrer Enthaltung ganz eindeutig nicht die Erwartungen der Menschen in Deutschland, sagte der Gentechnik-Experte der Grünen, Harald Ebner. "Offenbar waren ihr (Merkel) Rücksicht auf die Gentech-Lobby und gute Stimmung für die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen mit den USA wichtiger als die Interessen der Menschen in Europa."

Gentechnik - Ja der EU zu Genmais 1507 sorgt für hitzige Diskussionen

Nur fünf EU-Staaten votierten für Anbaugenehmigung



Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) bedauert die Meinungsverschiedenheiten in der Bundesregierung. "Ich bin als Umweltministerin gegen die Zulassung von Genmais", sagte sie der Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung. Der umweltpolitische Sprecher der SPD, Matthias Miersch, plant einen fraktionsübergreifenden Gruppenantrag, da es sich seiner Ansicht nach um eine ethische Frage handelt. Zusammen mit Linkspartei und Grünen hätte die SPD genügend Stimmen, um ein Verbot durchzusetzen.

Nur fünf Staaten (Großbritannien, Schweden, Finnland, Estland und Spanien) votierten für die Anbaugenehmigung von genmanipuliertem Saatgut. Neben Deutschland enthielten sich auch Tschechien, Belgien und Portugal.



Der genveränderte Mais der US-Saatgutfirma Dupont Pioneer, über dessen Zustimmung die EU heute abgestimmt hat, ist resistent gegen bestimmte Pflanzenschutzmittel und Mottenlarven. Zur Verwendung als Lebens- und Futtermittel ist er bereits erlaubt. Kritiker sehen beim Anbau Gefahren für die Umwelt und die Vielfalt der Natur.