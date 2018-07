Was eine Bananenrepublik ist, wissen wir. Es ist ein Staat, in dem nicht das Recht regiert, sondern die Willkür. Aber wie soll man ein Land nennen, in dem ein Bundesminister zurücktritt, der wenig später nachvollziehbar erklären kann, dass er sich korrekt verhalten hat? Was regiert hier?

Ex-Agrarminister Hans-Peter Friedrich glaubt nicht, dass es rechtliche Gründe waren, die ihn zum Rücktritt zwangen, und er liegt absolut richtig damit. Dem damaligen Innenminister wird vorgeworfen, ein Dienstgeheimnis verletzt zu haben, als er SPD-Chef Sigmar Gabriel anvertraute, er wisse vom Bundeskriminalamt, dass kompromittierende Nachrichten über den Aufsteigergenossen Sebastian Edathy hochkochen könnten. Im ZDF verteidigte sich Friedrich am Dienstag mit den Worten, er habe "nur seine Pflicht getan". Er würde in einem vergleichbaren Fall selbstverständlich "wieder so handeln". Wenn ihm ein Gesetz verbiete, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden, müsse das Gesetz geändert werden.

Dieses Denken ist nicht etwa eine "Entgleisung", wie der Kollege von Spiegel Online meint, sondern entspricht, ohne dass irgendein Gesetz geändert werden müsste, der Rechtswertung der Strafgesetzbuches. Dazu gleich mehr. Bloß, wenn das so ist, warum musste Friedrich dann zurückgetreten? Weil die Kanzlerin Angst hat, dass die Bürger bestimmte Zusammenhänge nicht begreifen? Weil sie denkt, dass nicht die Wahrheit zählt, sondern nur die Wahrnehmung? Weil sie lieber einen Unionsminister mit schwachem Profil opfert, als die Koalition in Schwierigkeiten zu bringen?

Für diese Deutung spricht, dass das einschlägige Gesetz den Ex-Minister entlastet. Es geht um Paragraf 353b des Strafgesetzbuches, die Verletzung des Dienstgeheimnisses. Die Regelung, aufgrund derer die Staatsanwaltschaft Berlin jetzt vorermittelt, ist keineswegs so eindimensional wie Teile der Bundesregierung die Bevölkerung offenbar wähnen.

Strafbar macht sich demnach, wer als Amtsträger – das war Friedrich – ein Geheimnis – das war das BKA-Wissen um anstehende Ermittlungen gegen Edathy – unbefugt offenbart – das hat Friedrich durch die Mitteilung an Gabriel getan. Jetzt kommt allerdings das Entscheidende: Strafbar ist das Ganze nur, wenn der Geheimnisverletzer "dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet". Sieh an, die Gesetzesmacher haben eingepreist, dass es manchmal höhere Interessen gibt als Geheimniswahrung. Logisch, sonst müsste in Deutschland jeder Whistleblower, jeder amtliche Skandalaufdecker ins Gefängnis wandern. Dieses nicht ganz unerhebliche Detail hat bisher seltsamerweise in keiner Kommentierung eine Rolle gespielt.

Hat Friedrich das Entscheidende nun getan, hat er öffentliche Interessen gefährdet? Ja, könnte man sagen, er hat unter Umständen dazu beigetragen, dass Edathy gewarnt wurde, er hat also das öffentliche Interesse der Strafverfolgung gefährdet. Andererseits hat Friedrich auch einen Amtseid geleistet, der ihn verpflichtet, Schaden vom deutschen Volke abzuhalten. Zu verhindern, dass ein womöglich erpressbarer Politiker Regierungsverantwortung übernimmt, gehört ohne Zweifel zu dieser Pflicht.

Eine Pflichtenkollision also. Da muss man, wie so oft im Recht, abwägen. Die Strafverfolgung, Rechtsgut eins, war durch Friedrichs vertrauliche Mitteilung an Gabriel zunächst einmal nicht bedroht. Akut bedroht war hingegen Rechtsgut zwei, die Integrität der neuen Bundesregierung. Das Abwägungsergebnis kann nur lauten: Friedrich hat keine öffentlichen Interessen gefährdet. Im Gegenteil: Dem Mann ist nichts vorzuwerfen.

Die wirklich relevante Frage, juristisch wie politisch, ist doch: Von wem hat Edathy gewusst, dass er seine Festplatten besser schnell zerstören sollte, falls sich auf ihnen wirklich kinderpornografisches Material befinden sollte? Die Vermutung, dass ihm die SPD-Parteiführung dies gesteckt haben könnte, nennt Sigmar Gabriel "abwegig und diffamierend".

Wie bitte? Nein, Herr Gabriel. Diese Möglichkeit ist naheliegend und plausibel. Sowohl die Interessen der SPD an einem ungestörten Regierungsstart wie die zeitlichen Abläufe sprechen dafür. Und Edathy selbst soll von einem Hinweisgeber aus den eigenen Reihen gesprochen haben.

Stimmt das, würde es sich um Strafvereitelung handeln. Aber man soll nichts unterstellen; selbstverständlich gilt auch hier die Unschuldsvermutung. Moment mal – auch? Im Falle von Friedrich galt etwas anderes: eine Schuldvermutung.

Nein, eine Bananenrepublik ist Deutschland nicht. Aber nennen wir es ruhig eine Angstrepublik, ein Land, in dem die Angst vor der öffentlichen Meinung oft ausgeprägter ist als der Mut, zur eigenen Überzeugung zu stehen. Manchmal möchte man regelrecht schaudern darüber, wie ängstlich es an der Spitze zugeht – und wie fahrlässig Journalisten diese Angst befeuern.