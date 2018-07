Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen den früheren Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) im Zusammenhang mit der Edathy-Affäre eingeleitet. Es gehe um den Anfangsverdacht, Friedrich habe Dienstgeheimnisse verraten, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Martin Steltner.

Friedrich hatte Mitte Oktober den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel über den Kinderpornografie-Verdacht gegen Edathy informiert. Nach eigenen Angaben hatte er Schaden von einer neuen schwarz-roten Koalition abwenden wollen.

Friedrich war wegen der Affäre am 14. Februar als Agrarminister zurückgetreten. Er ist weiterhin Bundestagsabgeordneter. Justizsprecher Steltner sagte, in einem Schreiben sei Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) von den geplanten Ermittlungen unterrichtet worden. Damit wurde ein Bericht der Zeitung Die Welt bestätigt.

Friedrich verliert Immunität



Den offiziellen Regularien zufolge hatte die Justiz 48 Stunden nach Eingang einer solchen Unterrichtung bei Lammert freie Hand, Ermittlungen einzuleiten. Nach Ablauf dieser Frist verliert der frühere Innen- und Agrarminister automatisch seine Immunität, die ihn vor Strafverfolgung schützt.



Das Strafgesetzbuch sieht für den Verrat von Dienstgeheimnissen eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) kritisierte in diesem Zusammenhang indirekt die Berliner Staatsanwaltschaft: "Ich wundere mich, was alles in der Zeitung steht. Ich kann erwarten, dass ich das von der Staatsanwaltschaft direkt erfahre", sagte de Maizière am Morgen.