In der Abhöraffäre um den US-Geheimdienst NSA will Generalbundesanwalt Harald Range einem Zeitungsbericht zufolge in den kommenden zehn Tagen ein förmliches Ermittlungsverfahren einleiten. Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, ist unklar, ob sich das Verfahren gegen die massenhafte Ausspähung deutscher Telefondaten wenden werde oder lediglich gegen das Abhören deutscher Regierungsstellen und des Mobiltelefons von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Das Kanzleramt, Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) vereinbarten dem Bericht zufolge, keine Einwände gegen ein solches Ermittlungsverfahren zu erheben. Nach der Strafprozessordnung können sie das tun, wenn sie schwere außenpolitische Schäden für Deutschland befürchten. Der Generalbundesanwalt untersteht in einem solchen Fall dem Justizministerium.

Die USA stehen wegen der Spähaktivitäten der NSA seit Monaten international in der Kritik. Der Geheimdienst soll massenhaft E-Mails und Telefonate überwacht haben, unter anderem die Kommunikation von etwa 35 internationalen Spitzenpolitikern. Auch das Mobiltelefon von Merkel stand offenbar auf der Abhörliste der NSA.



Dabei schöpft die NSA derzeit nur etwa 30 Prozent aller Telefonverbindungsdaten ab, wie aus einem Bericht der Washington Post und dem Wall Street Journal hervorgeht. Demnach hat der amerikanische Geheimdienst offenbar Schwierigkeiten, an die Daten von Handy-Telefonaten zu kommen. In der Vergangenheit soll die Abschöpfung der Datenmenge in den USA nahezu bei 100 Prozent gelegen haben.