Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat seiner Nachfolgerin Angela Merkel (CDU) zum rechtzeitigen Abschied aus dem Kanzleramt geraten. "Die Beanspruchung im Amt ist schon immens", sagte Schröder Spiegel Online. "Dazu kommt, dass Medien und Öffentlichkeit irgendwann ein neues Gesicht haben wollen." Es mache daher "auf jeden Fall" Sinn, rechtzeitig einen Nachfolger für das Kanzleramt aufzubauen, sagte Schröder. "Aber die Union hat doch niemanden."

Sollte Merkel 2017 noch einmal antreten, "wird sie es weitaus schwerer haben. Aber das weiß sie auch", sagte Schröder weiter. "Ich habe seinerzeit nicht ohne Grund gesagt: Zwei Legislaturperioden als Kanzler sind genug." Der SPD-Politiker war bei den vorgezogenen Neuwahlen im Herbst 2005 nach sieben Jahren Amtszeit abgewählt worden; seitdem regiert Merkel. Allerdings wollte Schröder damals eigentlich im Amt bleiben.



Schröder übte in dem Interview grundsätzlich Kritik am Politikstil der Kanzlerin. "Regieren verlangt gelegentlich auch Mut zum Risiko." Immer abzuwarten, "in welche Richtung sich die Mehrheitsmeinung entwickelt, funktioniert auf Dauer nicht", sagte er. "Stets dem Mainstream zu folgen, hat nichts mit politischer Führung zu tun."



Schröder wird am 7. April 70 Jahre alt und hat gerade den Gesprächsband Klare Worte veröffentlicht. Der Altkanzler meldet sich deshalb in jüngster Zeit wieder regelmäßig öffentlich zu Wort.

Lob für Gabriel

Schröder lobte in dem Gespräch seine Partei und die Arbeit der großen Koalition. Gabriel mache seine Arbeit als SPD-Chef gut "und hoffentlich auch noch lange". Er unterstütze auch de Strategie der Öffnung hin zur Linkspartei. Man müsse dahin kommen, zu sagen: "Die Linken sind keine Schmuddelkinder. Es gibt nur inhaltliche Unterschiede, und man guckt, ob es zusammenpasst."



Schröder hat zudem keine Sorge, dass seine Partei für das Bündnis wie 2009 wieder abgestraft werde. Erstens habe die SPD nicht nur die sogenannten harten Ministerien besetzt, sondern "beispielsweise mit dem Familienressort" auch weiche Themen. "Damit kann sie sich anders profilieren." Zweitens habe man in der Anfangsphase der letzten großen Koalition zu sehr auf Harmonie gesetzt. "Die Unterschiede zwischen den Koalitionspartnern müssen schon deutlich herausgearbeitet werden."