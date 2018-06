An deutlichen Worten fehlte es am Dienstagmorgen nicht. Erstmals seit dem Rücktritt von Agrarminister Hans-Peter Friedrich äußerte sich die Kanzlerin persönlich zu den Folgen der Affäre um den SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy. "Alle offenen Fragen müssen so geklärt werden, dass Vertrauen wiederhergestellt wird", sagte Angela Merkel.

Dass es um das Vertrauen in der Koalition derzeit nicht gut bestellt ist, ist Konsens in Union und SPD. Von "einer Belastung", sprach der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Bröhmer. Die Stimmung sei "nicht besonders gut". Seine CSU-Kollegin Gerda Hasselfeldt legte kurze Zeit später nach: Eine schwere Hypothek sei der Umgang der SPD mit dem Fall Edathy, sagte sie. Schließlich musste ein CSU-Minister zurücktreten, während die SPD nicht an personelle Konsequenzen denkt.

Besserung erwarten sich die Koalitionäre von zwei Terminen: dem Treffen der Parteivorsitzenden an diesem Dienstagabend und der Sitzung des Innenausschusses des Bundestags am Mittwoch. Während es bei Ersterem vor allem um Stimmungsaufhellung gehen dürfte, wird von Letzterem Aufklärung im Detail erwartet. Zahlreiche Vertreter aus Politik und Sicherheitsbehörden sollen darin Rede und Antwort stehen zur Informationsweitergabe im Fall des Bundestagsabgeordneten, der Bilder von nackten Jungen aus dem Internet herunterlud.



Bei allem Ärger fällt jedoch auf: Die Forderung, dass auch ein SPD-Mitglied zurücktreten müsse, wird auf Unionsseite nicht mehr erhoben. "Unsere Linie ist nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn", sagt Hasselfeldt vielmehr.



Zugeständnisse statt Rücktritt

Stattdessen hofft man zumindest bei der CSU offenbar, den Koalitionspartner zu inhaltlichen Zugeständnissen bewegen zu können. Die Arbeit an Sachthemen und die Wiederherstellung des Vertrauens in der Koalition müssten "ein Stück weit Hand in Hand gehen", sagte Hasselfeldt. Dabei sei klar, "dass in Sacharbeit natürlich auch ein Vertrauensbeweis liegen kann". Allzu einfach will es die CSU dem Koalitionspartner aber auch nicht machen. "Ich halte von einem Handel überhaupt nichts", sagte der Vorsitzende Horst Seehofer vor dem Abflug zum abendlichen Treffen nach Berlin.

Für den Fall, dass die SPD sich nicht kooperativ zeigen sollte, hält die Union ein weiteres Druckmittel bereit: Einem Untersuchungsausschuss zu der Affäre werde man sich nicht widersetzen, heißt es.



Kinderpornografie Kinderpornografie Als kinderpornografische Schriften gelten nach dem Strafgesetzbuch (StGB) pornografische Schriften, "die sexuelle Handlungen von, an oder vor Kindern zum Gegenstand haben". "Schriften" sind nach dieser Definition auch Ton- und Bildträger, Datenspeicher und Abbildungen. Gegen das Gesetz verstößt, wer sie herstellt, verbreitet, vorführt, bewirbt oder besitzt. Kinder sind nach dem Gesetz Jungen und Mädchen bis 13 Jahre. Auch Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornografischer Schriften sind verboten, allerdings ist das Strafmaß geringer. Posing Als Posing-Fotos werden Bilder von Kindern bezeichnet, auf denen sie ihre Geschlechtsteile oder bei entwickelten Mädchen die Brüste zur Schau stellen. Dies gilt als "sexuelle Handlung von Kindern", Besitz und Verbreitung solcher Fotos oder Filme sind strafbar. Nacktbilder von Kindern, auf denen nicht die Geschlechtsteile im Mittelpunkt stehen – etwa Urlaubsfotos vom FKK-Strand – sind keine Kinderpornografie. Kategorie 1 und 2 Von Kategorie-1-Material sprechen Ermittler, wenn Bilder, Videos oder Tonaufnahmen eindeutig kinderpornografisch sind. Zur Kategorie 2 zählen sie Aufnahmen, bei denen nicht unmittelbar klar ist, ob sie strafbar sind. Das Bundeskriminalamt hat die Bilder im Besitz von Sebastian Edathy der Kategorie 2 zugeordnet. Die Begriffe sind nicht juristisch definiert, sondern helfen bei der Ermittlungsarbeit. Ob Bilder und Videos der Kategorie 2 strafbar sind, entscheidet letztlich die Justiz. Grooming Als Grooming bezeichnet man, wenn Erwachsene gezielt Kinder unter 14 Jahren ansprechen mit dem Ziel, sexuellen Kontakt mit ihnen zu haben. Geschieht das im Internet, – etwa in Chats oder in sozialen Netzwerken – spricht man von Cyber-Grooming.





Allerdings ist man auf SPD-Seite durchaus gewillt, an der Wiederherstellung der Vertrauensbasis mitzuarbeiten. Am besten gelinge dies, indem man zur Sacharbeit zurückkehre, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann ganz ähnlich wie Hasselfeldt. Er war in den vergangenen Tagen von der Union am heftigsten angefeindet worden. War er es doch gewesen, der öffentlich gemacht hatte, dass Hans-Peter Friedrich als Innenminister SPD-Chef Sigmar Gabriel über den Fall Edathy informiert hatte. Friedrich war nur einen Tag später zurückgetreten.

Oppermann will bleiben

Indirekte Rücktrittsforderungen wies Oppermann zurück. Er sei nach wie vor "ein Stabilitätsanker dieser Koalition", kontert er einen Angriff von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, der eben dies bezweifelt hatte. Scheuer legte daraufhin nach: Der Fall Edathy entwickele sich zum "ausgewachsenen SPD-Politikskandal", sagte der CSU-Mann. Die CSU werde jetzt nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen.



Erklären muss die SPD aus Unionssicht zum Beispiel, warum SPD-Chef Sigmar Gabriel den Hinweis von Friedrich nicht für sich behielt. Stattdessen informierte Gabriel auch den damaligen Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier und den Parlamentarischen Geschäftsführer Thomas Oppermann. Als "Geschwätzigkeit" hat Seehofer dieses Verhalten gerügt.