Angesichts der Versäumnisse des deutschen Sicherheitsapparats im Zusammenhang mit der Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe NSU will die Bundesregierung Reformen bei den Sicherheitsbehörden nun zügig vorantreiben. Entsprechende Pläne des Kabinetts haben Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) präsentiert. Kern sind die Stärkung des Generalbundesanwalts und des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV).

Ein Gesetz, wonach das BfV als zentrale Stelle etabliert werden soll, soll nach den Worten des Innenministers zügig erarbeitet werden. "Ich möchte das im Konsens mit den Ländern machen", sagte de Maizière. Die Regierung will dem Bundesamt die Kompetenz einräumen, die Arbeit der Verfassungsschutzbehörden zu koordinieren. Ferner sollen die Zuständigkeiten zwischen den Behörden klarer geregelt und für einen besseren Informationsaustausch zwischen den Diensten auf Bundes- und Landesebene gesorgt werden.

In Zukunft soll zudem der Generalbundesanwalt sehr früh in die Ermittlungen eingeschaltet und die Ermittlungszuständigkeiten leichter auf ihn übertragen werden können. Justizminister Maas betonte auch die neue schlichtende Rolle des Generalbundesanwalts: Sollte es wegen der Zuständigkeit Streitigkeiten unter den Staatsanwaltschaften in den Ländern geben, hat dieser das letzte Wort und soll entscheiden, wer die Ermittlungen führt.

Transparenz statt Schlapphut-Gebaren



Das Kabinett will nun auch eine Überarbeitung der Regelungen für die Vernichtung von Akten und mehr Transparenz beim Verfassungsschutz: "Offenheit statt 'Schlapphut-Haltung'", heißt es laut Ruhr Nachrichten in einer entsprechenden Vorlage. Darüber hinaus sei geplant, dass künftig "rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Tatmotive bei der konkreten Strafzumessung ausdrücklich berücksichtigt werden" und der Einsatz von V-Leuten neu geordnet wird.

Der Innenminister verwies zugleich auf eine Untersuchung nicht aufgeklärter Morde und Gewaltdelikte seit 1990, die im Jahresverlauf abgeschlossen werden soll. Die zuständigen Ermittler überprüfen, ob möglicherweise weitere Fälle in einem Zusammenhang mit den Taten des NSU stehen. De Maizière rief auch die Bürger auf, auf Probleme zu achten. Programme zur Förderung von Toleranz würden im Bundeshaushalt weiter finanziert, fügte er hinzu.



Konsequenzen aus dem NSU-Debakel



Die Pläne der Bundesregierung basieren weitgehend auf Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages. Dieser hatte Ende August 2013 seinen Abschlussbericht vorgelegt und darin 47 Reformvorschläge erarbeitet.