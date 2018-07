Kaum war Jörg Fröhlich als neuer Leiter der Staatsanwaltschaft Hannover im Amt, lag auch schon dieser heikle Fall auf seinem Schreibtisch. Ende Oktober vergangenen Jahres trat der Oberstaatsanwalt offiziell seinen neuen Job an als Chef von 400 Mitarbeitern der größten Ermittlungsbehörde Niedersachsens. Er plante umfassende Reformen, wollte seine Behörde nach Deliktgruppen unterteilen und spezialisieren. Doch da erreichte die Staatsanwaltschaft in Hannover die Akte des SPD-Politikers Sebastian Edathy. Der Verdacht: Edathy könnte im Besitz von Kinderpornografie sein.



Es ist nicht das einzige Verfahren in Hannover, das politisch so brisant ist. Schon länger wird die Staatsanwaltschaft harsch dafür kritisiert, wie sie im Verfahren gegen den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff vorging. Alles deutet momentan auf einen Freispruch für Wulff hin, trotz des gewaltigen Ermittlungsaufwands, den die Staatsanwaltschaft betrieb. Für die Behörde wäre das ein Desaster.



Nun sind die Fälle Wulff und Edathy nicht zu vergleichen, wenn man die Vorwürfe betrachtet: hier möglicherweise Vorteilsnahme, dort ebenso möglicherweise Besitz von kinderpornografischen Aufnahmen. Vergleichen lässt sich aber, wie die Staatsanwaltschaft in Verfahren vorgeht, in denen Prominente im Mittelpunkt stehen. Wie im Fall des früheren Bundespräsidenten sind auch aus den Ermittlungen gegen Edathy zahlreiche Details an die Öffentlichkeit gelangt, ohne dass sich die Ermittler selbst geäußert hätten. Hinzukommt der Vorwurf, die Staatsanwälte hätten sich abermals über die Maßen ins Zeug gelegt, weil es um Politiker ging und geht. Christian Wulffs Anwälte werfen der Behörde "Verfolgungswahn" vor, Edathys Anwalt eine "Auslöschung der Persönlichkeitsrechte" seines Mandanten.

Keine Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Hannover

Andere Staatsanwaltschaften haben mehr Erfahrung im Umgang mit derartigen Fällen. Was sie von anderen unterscheidet: Sobald auch nur ein Verdacht gegen einen Prominenten öffentlich wird, kann dies dessen Existenz vernichten, ohne dass eine Schuld auch nur ansatzweise nachgewiesen wäre. Weshalb die Staatsanwaltschaft München beispielsweise im Fall des FC Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß umsichtiger agierte.



Dessen Steuerhinterziehung wurde erst bekannt, als er selbst einräumte, eine Selbstanzeige wegen eines Schwarzgeldkontos in der Schweiz eingereicht zu haben. Dass diese brisante Information nicht vorher an die Öffentlichkeit drang, liegt womöglich daran, dass in München eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen am Werk war. Wirtschaftsdelikte wie Steuerhinterziehung kommen eben unter Wohlhabenden, bekannten Managern oder Prominenten häufiger vor; die Ermittler lernten, damit umzugehen. In Hannover gibt es keine Schwerpunktstaatsanwaltschaft.

Vielleicht stünden Fröhlichs Ermittler nun auch in der Sache Edathy nicht derart in der Kritik, wenn sie stärker spezialisiert gewesen wären im Umgang mit brisanten Fällen. Ein förmliches Verfahren gegen den SPD-Politiker wurde erst recht spät eingeleitet, um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen – auch das halten manche für einen Fehler. Denn eine Durchsuchung der Wohnung Edathys wurde im Februar veranlasst, obwohl die Vorermittlungen seit Oktober liefen. Edathy sei so zu viel Zeit geblieben, mögliche Beweise zu vernichten, sagen Kritiker nun. Da in der Presse schon im November darüber berichtet worden war, dass in Kanada die Firma Azov Films aufgeflogen war, bei der auch Edathy eingekauft hatte, sei der SPD-Politiker möglicherweise gewarnt gewesen.