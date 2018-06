Rund jeder vierte Bundesbürger (26 Prozent) bedauert, dass die FDP nach ihrer schweren Wahlniederlage vor rund fünf Monaten nicht mehr im Bundestag vertreten ist. Das ergab eine Umfrage für das Magazin stern.

Allen voran stehen die Anhänger der FDP selbst: 93 Prozent der Befragten vermissen ihre Partei im Parlament, gefolgt von den Wählern der Union (43 Prozent). Aber auch bei der Opposition trauern einige den Liberalen hinterher: 18 Prozent der Grünen-Anhänger, 16 Prozent der SPD-Wähler und 7 Prozent im Lager der Linken-Anhänger.



Dennoch nutzt all das Bedauern der Partei nichts: Wie in der Vorwoche würden nur 4 Prozent der Befragten die FDP wählen. Immer noch würden die Liberalen also an der Fünfprozenthürde scheitern und den Einzug in den Bundestag verpassen.

Auch AfD kommt nur auf vier Prozent



41 Prozent der Befragten würden ihre Stimme der Union aus CDU und CSU geben. Das ist ein Punkt weniger als in der Vorwoche. Die SPD kommt erneut auf 24 Prozent. Die Linke steigt um 1 Punkt auf 10 Prozent. Die Grünen bleiben bei 10 Prozent. Wie die FDP erreicht auch die AfD 4 Prozent. Auf sonstige kleine Parteien entfallen 7 Prozent.

Die Wahl zum Europäischen Parlament Ende Mai ist nach Ansicht von Forsa-Chef Manfred Güllner in Deutschland keine reine Europawahl. Gegenüber ZEIT ONLINE sagte er, dass am 25. Mai in zehn Bundesländern gleichzeitig Kommunalwahlen anberaumt seien. "Da denken die Parteien mitnichten daran, Europawahlkampf zu machen, sondern sie sorgen dafür, dass sie Mehrheiten in ihren Rathäusern kriegen", sagte Güllner.