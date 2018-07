Immer mehr alte Menschen, die immer länger leben – das bedeutet auch, dass die Zahl der unterhaltspflichtigen Kinder steigt. Der Bundesgerichtshof (BGB) hat an diesem Mittwoch entschieden, dass Kinder unter Umständen auch dann für ihre Eltern verantwortlich sind, wenn sie seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zu ihnen hatten. Was bedeutet das und mit welchen Belastungen müssen erwachsene Kinder rechnen?

Der aktuelle Fall

In der Angelegenheit, die der Bundesgerichtshof nun entschieden hat, ging es um einen 61-jährigen Mann, der seit 1972 keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hatte. Dieser hatte seinem Sohn, als er 2012 starb, zudem nur den "strengsten Pflichtteil" vererbt. Dennoch verlangte die Stadt Bremen 9.022,75 Euro von dem Sohn, da die Heimunterbringung des Vaters vom Sozialamt bezuschusst worden war. Der Sohn wollte mit Verweis auf sein schlechtes Verhältnis zum Vater nicht zahlen.

Wie während des Prozesses deutlich wurde, hatte der Vater getrunken und die Mutter geschlagen. Die Mutter schilderte als Zeugin zudem, dass ihr Mann den Sohn sogar einmal während einer Auseinandersetzung in eine Glasvitrine gestoßen hatte. Nach der Trennung der Eltern reagierte der Vater auf Kontaktaufnahmeversuche seines Sohnes bald nicht mehr, Postkarten kamen zurück.

Die Entscheidung

Der Anspruch auf Elternunterhalt sei dennoch nicht verwirkt, entschieden die Richter des Bundesgerichtshofes. Der Kontaktabbruch stelle zwar eine Verfehlung der Pflicht von Eltern und Kindern zu gegenseitigem Beistand und Rücksicht dar. Damit der Elternunterhalt verwirkt werde, müssten aber weitere Umstände hinzukommen, die als schwere Verfehlung gewertet würden, begründete der BGH sein Urteil.

Entscheidend war für das Gericht, dass der Kontaktabbruch erst vollzogen wurde, als der Sohn bereits erwachsen war. In den ersten 18 Lebensjahren habe der Vater sich dagegen um seinen Sohn gekümmert und dabei seinen Elternpflichten im Wesentlichen genügt.

In welchen Fällen müssen Kinder nicht zahlen?

Das schlechte Verhältnis zu den Eltern kann grundsätzlich aber durchaus ein Grund sein, dass Kinder von der Unterhaltspflicht befreit werden. Entscheidend ist dafür der Paragraf 1611 BGB. Wenn ein Elternteil durch "sein sittliches Verschulden" bedürftig geworden ist, seine eigene Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind "gröblich vernachlässigt" oder sich vorsätzlich einer "schweren Verfehlung" gegen sein Kind schuldig gemacht, kann der Unterhalt begrenzt werden oder ganz wegfallen.

Der Krefelder Fachanwalt für Familienrecht, Jochem Schausten, kennt dafür mehrere Beispiele: So entschied das Oberlandesgericht Düsseldorf unlängst über die Unterhaltspflicht für eine Mutter, die ihre Kinder über Jahre hinweg geschlagen und zudem noch den sexuellen Missbrauch durch den Stiefvater gedeckt hatte. In diesem Fall mussten die Kinder nicht für ihre Mutter zahlen. Dasselbe galt für die Kinder einer Frau, die sich Ende der 1960er Jahre in die USA abgesetzt hatte und sich anschließend nie mehr um ihre Kinder gekümmert hatte. Eine andere Mutter dagegen hatte ihre Kinder zwar ebenfalls misshandelt. Allerdings war sie psychisch krank. In diesem Fall entfiel die Unterhaltspflicht nicht, da das Verhalten der Frau nicht schuldhaft war.

Wer von dem Urteil profitiert

Das Urteil ist eine Stärkung der Position der Eltern und der Kommunen, für unterhaltspflichtige Kinder ändert sich erst mal nichts. Hätte das Gericht anders entschieden, und allein den Kontaktabbruch als "schwere Verfehlung" anerkannt, hätte es wohl eine Klagewelle vor allem auch von Scheidungskindern gegeben, von denen nicht wenige ähnliche Erfahrungen gemacht haben dürften wie der 61-jährige Bremer.

Für Schausten passt das Urteil durchaus zu den Entscheidungen der vergangenen Jahre. Seit knapp zehn Jahren fielen Urteile häufiger zuungunsten von Unterhaltspflichtigen aus. "Ich bin der Überzeugung, dass da versteckt fiskalische Erwägungen mitspielen", sagt Schausten. Schließlich hätten die Gerichte einen weiten Ermessensspielraum. Zu tun habe dies auch damit, dass die Kommunen wegen der gestiegenen Lebenserwartung zunehmend für Pflegebedürftige aufkommen müssten. Die von ihnen übernommenen Heim- und Pflegekosten summierten sich 2012 auf 3,7 Milliarden Euro.

Kosten für den Unterhalt

In allen Fällen, in denen das Verhältnis nicht durch eine besonders schwere Verfehlung der Eltern belastet ist, sind die Kinder grundsätzlich unterhaltspflichtig. Betroffen sind aber vor allem Besserverdienende. Denn der geschützte Anteil des Einkommens ist ziemlich hoch. Für einen Alleinstehenden beträgt er 1.600 Euro netto (Verheiratete 2.880 Euro), zusätzliche Freibeträge gibt es für jedes Kind. Außerdem kann der Unterhaltspflichtige sich Ausgaben für die Kranken- oder Altersvorsorge sowie andere Belastungen wie zum Beispiel einen Immobilienkredit anrechnen lassen. Erst wenn dann noch etwas übrig bleibt, fordert der Staat die Hälfte davon.

Auch im Hinblick auf das Vermögen gibt es großzügige Regelungen. Wenn jemand keine Immobilie besitzt, bleiben mindestens 75.000 Euro unangetastet. Ist ein eigenes Haus vorhanden, sind es immer noch 25.000 Euro. Allerdings berechnet sich das Schonvermögen auch in Abhängigkeit von Alter und Verdienst, sodass häufig sogar Beträge im sechsstelligen Bereich geschützt sind.