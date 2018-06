Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die gesamte Rüstungsplanung und -beschaffung grundlegend überarbeiten. Die CDU-Politikerin kündigte umfassende strukturelle und personelle Veränderungen im Verteidigungsministerium an. Den Schritt begründete sie mit einer gravierenden Intransparenz über Kosten und Zeitpläne auch bei milliardenteuren Projekten. Den Rüstungsstaatssekretär Stéphane Beemelmans hat sie bereits mit sofortiger Wirkung in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Auch der zuständige Abteilungsleiter Detlef Selhausen muss seinen Posten räumen.



Von der Leyen will externe Prüfer damit beauftragen, in den kommenden drei Monaten für mehr Transparenz in der Rüstungsbeschaffung zu sorgen. Dies könnte Folgen für sämtliche Zulieferer der Bundeswehr haben: vom Luftfahrtkonzern Airbus bis zu Mittelständlern. Insgesamt gibt es im Verteidigungsministerium 1.200 Rüstungsvorhaben, davon rund 100 mit einem Volumen von mehr als 25 Millionen Euro.



Ausschlaggebend für die Entscheidung von der Leyens war offenbar eine Sitzung der Ministerin mit den Spitzen des Ministeriums, in der sie keinen zufriedenstellenden Überblick über Milliardenprojekte wie den Eurofighter, den Militärtransporter A400M und andere Projekte bekam. Ihr Konflikt mit Beemelmans, der unter dem damaligen Minister Thomas de Maizière Staatssekretär geworden war, schwelt offenbar bereits seit Wochen.



Beemelmans und Selhausen waren zudem mitverantwortlich für die Beschaffung der Aufklärungsdrohne Euro Hawk im vergangenen Jahr. Der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière hatte seinen Mitarbeitern vorgeworfen, ihn unzureichend über die Zulassungsprobleme und eine drohende Kostenexplosion bei dem Prestigeprojekt informiert zu haben. Bis zu seinem Wechsel ins Innenministerium hatte sich de Maizière personelle Konsequenzen vorbehalten, die jetzt von der Leyen zieht.

Widersprüchliche Angaben

In einem internen Schreiben der Ministerin an die Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums vom 20. Februar beklagt sich von der Leyen, dass es "keine haltbaren Zustände" in der Rüstungsplanung gebe. Bei vielen Projekten seien weder Risiken und Kosten noch der Zeitpunkt der Lieferung zu erkennen. "Im Rahmen meiner Einarbeitung mache ich persönlich die Erfahrung, dass Darstellung und Ist-Zustand vieler Projekte nicht übereinstimmen", schrieb von der Leyen. Ihr fehle deshalb die Grundlage für Entscheidungen.



Zwar habe schon ihr Vorgänger mit der Einrichtung eines sogenannten Rüstungsboards erste Schritte unternommen, um mehr Transparenz auch gegenüber dem Parlament zu schaffen. "Aber meine Erfahrung der vergangenen Wochen ist, dass wir einen personellen Neustart brauchen, damit dieser Prozess auch von allen im Haus gelebt werden kann", sagte von der Leyen zur Begründung ihrer Entscheidung. "Der Umgang mit Geld der Steuerzahler muss immer transparent und effizient sein."



Die Grünen hatten etwa kritisiert, dass das Ministerium dem Flugzeugturbinenhersteller MTU gut 54 Millionen Euro als Ausgleich für eine Bestellung des Eurofighter-Kampfjets überwies, ohne dass der Haushaltsausschuss des Bundestages dem zugestimmt hatte. Dessen Zustimmung ist für alle Projekte über 25 Millionen Euro notwendig.



Von der Leyen will nun eine Unternehmensberatung mit der Risikoanalyse betrauen und sich Vorschläge für ein besseres Management für Rüstungsgroßprojekte machen lassen. Sie stoppte so lange den Statusbericht an das Parlament, in dem die Abgeordneten einen Überblick über den Stand der einzelnen Rüstungsprojekte bekommen sollen. Intern soll die Abteilung Ausrüstung zunächst Generalinspekteur Volker Wiecker unterstellt werden. Die bisher bei Beemelmans liegende Verantwortung für die Neuausrichtung der Bundeswehr wird von dem anderen Beamteten Staatssekretär Gerd Hoofe übernommen, den von der Leyen selbst ins Verteidigungsministerium geholt hatte.

SPD und Grüne unterstützen Neuordnung

Sowohl der Koalitionspartner SPD als auch die Grünen begrüßten die Entlassung, forderten aber weitere Schritte. "Wir begrüßen sowohl den personellen Neuanfang als auch die Absicht, externe Expertise ins Ministerium zu holen, damit das Parlament künftig zuverlässig über den Sachstand bei großen Beschaffungsvorhaben unterrichtet wird", sagte der verteidigungspolitischer Sprecher der SPD, Rainer Arnold. "Grundsätzlich geht es aber nicht nur um veränderte Strukturen. Es geht auch um eine andere Kultur, in der Fehler benannt anstatt schöngeredet und endlich Transparenz gegenüber Parlament und Öffentlichkeit hergestellt werden."



Die Grünen forderten ein weitergehendes Umsteuern. "Um die Chaostage in der Rüstungsabteilung des Verteidigungsministeriums zu beenden, reicht es bei Weitem nicht aus, nur Köpfe auszutauschen", teilten Agnieszka Brugger, sicherheitspolitische Sprecherin, und Tobias Lindner, Grünen-Obmann im Haushaltsausschuss, mit. Sie forderten, dass die Ministerin auch bisherige Beschaffungsentscheidungen bei Hubschraubern, Korvetten oder Schützenpanzern korrigieren soll.