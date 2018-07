Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit hat in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus in der Affäre Schmitz ausgesagt. Sein Kulturstaatsminister war wegen Steuerhinterziehung zurück getreten, und Wowereit hatte keinen Grund gesehen, seinen Skiurlaub deswegen abzubrechen – aus Sicht der Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus ein Unding. Auch CDU-Fraktionsgeschäftsführer Heiko Melzer räumte ein, es wäre besser gewesen, Klaus Wowereit hätte seinen Urlaub abgebrochen. Wenn die Hütte brenne, sehe man zu, "dass der Dachstuhl nicht noch Feuer fängt".

Linke, Grüne und die Piratenfraktion hatten die Sitzung erwirkt und Wowereit herbeizitiert. Er sollte erklären, warum er 2012 kein Disziplinarverfahren gegen seinen Parteikollegen und Freund André Schmitz einleitete, als er von dem Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen den Kulturstaatssekretär erfahren hatte. Zumal sich die SPD in Wahlkämpfen gegen Steuerhinterziehung stark gemacht hat.

Wowereit sollte die Herkunft mehrerer, jüngst bekannt gewordener Rechtsgutachten erläutern, die sein Handeln angeblich untermauern. Wer wusste zu welchem Zeitpunkt was, fragten die Oppositionsabgeordneten. Wurden Aktennotizen angefertigt? Oder entschied der Regierende Bürgermeister allein, "nach Landrecht Wowereit", wie es Grünen-Fraktionschefin Ramona Pop ausdrückte?

Schmitz war nach Bekanntwerden des mittlerweile abgeschlossenen Steuerverfahrens vergangene Woche zurückgetreten, so arbeitete sich die Opposition in der mehr als zwei Stunden währenden Debatte an Wowereit ab. Der Senatschef sprach 17 Minuten, die übrige Zeit ging für Fragen von Linken, Grünen und Piraten sowie Entgegnungen aus SPD und CDU drauf. Bald wurde klar: Aus den bisher bekannten Fakten ist juristisch nur schwer ein Vorwurf gegen Wowereit zu konstruieren. Politisch – so räumte er selbst ein – könne man anderer Meinung sein.

Wowereit verwies darauf, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Schmitz gegen eine Geldauflage eingestellt hatte. Er zitierte aus zwei Gutachten, in denen der Jurist Reiner Geulen und der Staatsrechtler Ulrich Battis dargelegt hatten, dass ein Disziplinarverfahren gegen Schmitz wegen des geringen Vergehens gar nicht infrage gekommen sei.



Auch aus Fürsorge habe er als Dienstherr des Staatssekretärs auf dessen Versetzung in den Ruhestand verzichtet, sagte Wowereit. Schmitz' Steuersache sei zudem als "außerdienstliche Verfehlung" zu betrachten und nicht als Dienstvergehen. In seiner "schwierigen Abwägungsentscheidung " gegen einen Rauswurf des Beamten habe er auch Schmitz' öffentliche Verdienste als Kulturpolitiker berücksichtigt.

Die Opposition wollte das nicht gelten lassen: Wowereit hätte ein Disziplinarverfahren wenigstens prüfen müssen, entgegnete der Linken-Politiker Klaus Lederer. Der Jurist führte Paragrafen an, die dies seiner Auslegung nach sogar vorschreiben. "Ermittlungen sind noch kein Schuldspruch", argumentierte Lederer. "Aber eine Verfahrenseinstellung ist auch kein Freispruch." Somit habe Schmitz durchaus eine "Steuerstraftat begangen".



Dirk Behrendt von den Grünen erinnerte daran, dass sich Schmitz nicht selbst angezeigt hatte, sondern "von der Staatsanwaltschaft überführt" wurde. "Strafverfahren gegen Beamte sind immer Dienstvergehen", konstatierte er. Schon bei Anzeichen einer Dienstrechtsverletzung könne man ein Disziplinarverfahren einleiten. Die Piratenfraktion warf die Frage auf, wie groß Schmitz' Vergehen hätte sein müssen, damit Wowereit ihn aus dem Amt geworfen hätte.

Wowereit ließ die Kritik unter Verweis auf die Rechtsgutachten abprallen. Die Opposition bemängelte jedoch, dass Wowereit die Studien nicht schon 2012 in Auftrag gegeben hatte, sondern erst dieser Tage: Die Expertise des Juristen Geulen ging am Donnerstag ein, die von Battis heute. Der Senatschef ließ sich seine Entscheidung somit nachträglich juristisch legitimieren. Und das, während er im Skiurlaub weilte, kritisiert die Opposition. Hinzu kommt, dass Schmitz mit seinem Rücktritt vergangene Woche die politische Konsequenz zog, die er hätte schon vor zwei Jahren ziehen können.