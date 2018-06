Bei den bayerischen Kommunalwahlen hat es einer Prognose zufolge noch keine Entscheidung über die Nachfolge des scheidenden Münchner Oberbürgermeisters Christian Ude (SPD) gegeben. Nach der vom Bayerischen Rundfunk veröffentlichten ersten Infratest-Prognose erreichte der SPD-Kandidat Dieter Reiter 42 Prozent der Stimmen. Der CSU-Bewerber Josef Schmid kam demnach auf 35,5 Prozent.

Da damit der Prognose zufolge beide Kandidaten die absolute Mehrheit verpasst haben, läuft es auf eine Stichwahl in zwei Wochen hinaus. Ude durfte als Münchner Oberbürgermeister aus Altersgründen nicht mehr antreten. Ein bayerisches Gesetz verbietet es, dass Kandidaten über 65 antreten. Der 66-jährige Ude war seit 1993 im Amt.



Ausschlaggebend für das Ergebnis der Stichwahl könnte nun werden, wie sich die Anhänger der Grünen-Kandidatin Sabine Nallinger entscheiden, die der Prognose zufolge auf 15,5 Prozent kam. Zuletzt hatte die CSU die Münchner Grünen verstärkt umworben, um zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder den Münchner Oberbürgermeister stellen zu können.

Bei der Münchner Stadtratswahl musste die SPD laut Prognose hingegen starke Verluste hinnehmen und rangierte mit 31,5 Prozent nur noch knapp vor der CSU mit 31,0 Prozent. Die Grünen erhielten demnach 18,5 Prozent.



SPD-Triumph in Nürnberg

In Nürnberg dagegen konnte SPD-Oberbürgermeister Ulrich Maly, der auch bayerischer und deutscher Städtetagspräsident ist, einen klaren Sieg einfahren. Er lag laut BR-Prognose mit 68 Prozent deutlich vor dem CSU-Herausforderer Sebastian Brehm (24 Prozent). Auch in der Stadtratswahl lag die SPD mit 46,5 Prozent weit vor der CSU (27 Prozent).



Erstmals seit 24 Jahren könnte in Augsburg wieder ein Oberbürgermeister im ersten Wahlgang gewählt werden: Amtsinhaber Gribl lag zwischenzeitlich mit 51,6 Prozent klar vor seinem SPD-Herausforderer Kiefer (28,1 Prozent). Auch in Ingolstadt scheint es keine Stichwahl zu geben. CSU-Kandidat Christian Lösel kommt der Prognose zufolge zur Zeit auf 52,5 Prozent, Veronika Peters (SPD) auf 28,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug demnach lediglich 38 Prozent.



In ganz Bayern waren die Bürger am Sonntag zur Wahl von Landräten, Bürgermeistern, Kreistagen und Gemeinderäten aufgerufen. Neben den Gemeinderäten und Kreistagen in den mehr als 2.000 Kommunen standen am Sonntag 19 der 25 Oberbürgermeister in den kreisfreien Städten und 58 der 71 Landräte zur Wahl. Oberbürgermeister und Bürgermeister wurden zudem in 1.863 der 2.031 kreisangehörigen kleineren Städte und Gemeinden gewählt.

Insgesamt durften die mehr als neun Millionen Wahlberechtigten im größten deutschen Flächenland fast 40.000 Mandate vergeben. Wahlberechtigt waren neben Deutschen auch Staatsangehörige aus anderen EU-Mitgliedsstaaten. Bisher stellte die CSU 46 der 71 Landräte im Freistaat, die Freien Wähler 14 und die SPD 11. Die Wahlbeteiligung ging laut BR-Prognose zurück – in München von 47,6 auf 43,5 Prozent, in Nürnberg von 50,1 auf 45,0 Prozent.