Die Berliner Staatsanwaltschaft kann in der Affäre um Sebastian Edathy von sofort an gegen den früheren Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) ermitteln. Das Bundesinnenministerium erteilte der Staatsanwaltschaft die nötige Ermächtigung für das Verfahren, teilte das Ressort mit.

Gegen Friedrich wird wegen möglichen Geheimnisverrats ermittelt. Im Oktober vergangenen Jahres hatte der damalige Innenminister SPD-Chef Sigmar Gabriel darüber informiert, dass der Name des inzwischen zurückgetretenen SPD-Bundestagsabgeordneten Edathy bei Ermittlungen zu Kinderpornografie aufgetaucht war.

Die Informationen über Edathy stammten vom Bundeskriminalamt. Friedrich hatte über seinen Staatssekretär davon erfahren und den Hinweis an Gabriel weitergegeben. Deswegen steht der CSU-Politiker im Verdacht, Dienstgeheimnisse verraten zu haben. Friedrich argumentiert dagegen, er habe durch den Hinweis Schaden von der künftigen Koalition abhalten wollen.



In Paragraf 353b des Strafgesetzbuches ist geregelt, dass die Verletzung von Dienstgeheimnissen durch Amtsträger nur mit Ermächtigung der obersten Bundesbehörde verfolgt werden kann. Das ist in diesem Fall das Bundesinnenministerium. Es musste prüfen, ob die Ermittlungen gegen den ehemaligen Minister schwere Nachteile mit sich bringen würden und deshalb in höherem Interesse verhindert werden müssten.

In dem Schreiben des Innenressorts an die Berliner Staatsanwaltschaft hieß es nach Angaben aus Ministeriumskreisen, mit der Ermächtigung sei keine rechtliche Bewertung von Friedrichs Verhalten verbunden. Der CSU-Politiker habe die Motivation für sein Handeln öffentlich begründet und demnach im Vertrauen darauf gehandelt, dass der Hinweis vertraulich behandelt werde. Durch die Ermächtigung könne der von Friedrich bestrittene Strafvorwurf nun umfassend aufgeklärt werden.

Staatsanwaltschaft kann nun praktisch ermitteln

Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte zwar bereits Ende Februar förmlich ein Verfahren gegen Friedrich eingeleitet. Nun kann sie auch praktisch gegen den Ex-Minister ermitteln, also etwa mit Befragungen oder Aktensichtungen.

Im Februar war der CSU-Politiker als Agrarminister zurückgetreten. Er ist nach seinem Rücktritt weiter Bundestagsabgeordneter und hat im Parlament einen Posten als stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender übernommen. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt sagte, Friedrich könne dies auch trotz der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen bleiben.



Am morgigen Mittwoch wird sich der Innenausschuss des Bundestages erneut mit der Affäre um Edathy beschäftigen. Das Gremium wird dazu ein weiteres Mal den Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke, befragen. Seine Behörde war in die Kritik geraten, weil sich der Name eines früheren BKA-Mitarbeiters auf derselben Liste eines Kinderporno-Händlers fand wie der Edathys. Ziercke hatte den Ausschuss davon aber nicht unterrichtet.

Auch die niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) sowie der Hannoveraner Staatsanwalt Jörg Fröhlich werden im Ausschuss befragt. Die niedersächsischen Justizbehörden waren ebenfalls wegen ihres Vorgehens im Fall Edathy kritisiert worden.