Die Bundesregierung kann sich am permanenten Euro-Rettungsfonds ESM weiter in vollem Umfang beteiligen. Das Bundesverfassungsgericht lehnte mehrere Klagen gegen den dauerhaften Euro-Rettungsschirm endgültig ab und bestätigte damit seine Grundsatzentscheidung vom September 2012. "Das Ergebnis ist eindeutig: Die Verfassungsbeschwerden sind teilweise unzulässig und im Übrigen unbegründet", sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle.

Trotz der Verpflichtungen, den ESM notfalls mit bis zu 190 Milliarden Euro zu bedienen, so resümiert das Gericht in seinem Urteil, "bleibt die Haushaltsautonomie des Bundestags hinreichend gewahrt". Zugleich definierte das Gericht bestimmte Auflagen für die Bundesregierung. Damit soll verhindert werden, dass das Stimmrecht Deutschlands in den ESM-Gremien bei Zahlungsverzug ausgesetzt wird.

So soll die Regierung künftig Prognosen für das jeweils kommende Haushaltsjahr erstellen und abschätzen, ob der ESM über die bereits geleisteten Einzahlungen von 22 Milliarden Euro hinaus mit weiterem Kapital bedient werden muss. Diese prognostizierten Risiken müssen dann regulär in den nächsten Haushalt eingestellt werden. Die Beträge grundsätzlich über Nachtragshaushalte oder gar das Nothaushaltsrecht freizumachen, wie von der Bundesregierung zunächst beabsichtigt, ist damit unzulässig.

Mehr als 37.000 Beschwerdeführer

Mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) sollen klamme Mitgliedstaaten der Euro-Zone durch Finanzhilfen unterstützt werden, um deren Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Deutschland hatte den ESM nach der Eilentscheidung vom September 2012 als letztes Euro-Land ratifiziert. Die Euro-Staaten müssen für den Fonds 700 Milliarden Euro Stammkapital bereitstellen, wobei auf Deutschland entsprechend seinem Anteil an der Europäischen Zentralbank 27,15 Prozent entfallen. Bisher sind 50 Milliarden Euro an Spanien und Zypern vergeben worden. Vom ESM-Vorgänger EFSF mit seinem Gesamtvolumen von 440 Milliarden Euro wurde Griechenland, Portugal und Irland mit insgesamt 188 Milliarden Euro geholfen.

In ihrer damaligen Eilentscheidung hatten die Richter den Hilfsfonds für verfassungskonform erklärt und damit den Weg zu seiner Gründung frei gemacht. Allerdings knüpften sie dies an einige Bedingungen. So darf die Haftung Deutschlands nicht ohne Zustimmung des Bundestages angehoben werden, was die Bundesregierung bereits rechtlich abgesichert hat.

Warten auf EZB-Urteil aus Luxemburg

Die Kläger hatten argumentiert, aus dem ESM ergäben sich unbegrenzte Finanzrisiken, die die im Grundgesetz verankerte Budgethoheit des Bundestags untergraben. Mit mehr als 37.000 Beschwerdeführern – darunter Rechtsprofessoren, Abgeordnete mehrerer Parteien und der Verein Mehr Demokratie – ist es die größte Verfassungsbeschwerde in der Geschichte des deutschen Verfassungsgerichtes.

Offen ist noch die endgültige Entscheidung über die Klagen gegen das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Unterstützung von schuldengeplagten Euro-Staaten. Diesen Teil des Verfahrens hatte das höchste deutsche Gericht zuvor abgetrennt und erstmals in seiner Geschichte an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg verwiesen. Mit dessen Spruch ist frühestens Mitte 2015 zu rechnen. Das letzte Wort über die Klagen haben sich die Karlsruher Richter vorbehalten.