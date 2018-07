Die Opposition aus Grünen und Linken will, dass sich ein Untersuchungsausschuss mit dem Fall Edathy beschäftigt. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: "Wir verlangen einen Untersuchungsausschuss, um dem Vertuschen und Verheimlichen ein Ende zu setzen." Das Gremium solle auch die Rolle des Chefs des Bundeskriminalamts, Jörg Ziercke, untersuchen. "Das Vertrauen in den BKA-Präsidenten ist tief erschüttert", sagte Göring-Eckardt.

Gregor Gysi, der Fraktionschef der Linkspartei, teilte mit: "In Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden der Grünen fordern wir nun einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klärung bestimmter Fragen im Zusammenhang mit Verrat und Denunziation um die sogenannte Edathy-Affäre."

Grüne und Linke haben im Bundestag nicht genug, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Mitglieder der großen Koalition hatten angedeutet, dass sie sich dem Vorstoß anschließen, das Gremium einzuberufen. So sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer: "Wenn die Opposition jetzt den Bedarf sieht, in dieser Angelegenheit einen Untersuchungsausschuss einzurichten, dann werden wir uns dem nicht verschließen."



Von Ziercke und dem BKA seien im Innenausschuss des Bundestages keine belastbaren Antworten zu erwarten – vor allem stelle sich die Frage, warum Ziercke einen Fall in den eigenen Reihen vor dem Ausschuss verheimlicht habe, sagte Göring-Eckardt weiter. Ihr Co-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte der Bild am Sonntag: "Um Schaden vom Bundeskriminalamt abzuwenden sollte BKA-Chef Ziercke sofort zurücktreten und nicht erst wie geplant im Herbst aus dem Amt scheiden."

Zuvor hatten Grüne und Linkspartei gezögert, einen Untersuchungsausschuss einzuberufen. Der Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz warnte, dieses "schärfste Schwert der Opposition zu inflationär einzusetzen". Der tageszeitung hatte er Mitte Februar gesagt, von einem Innenausschuss erhoffe er sich schnellere Aufklärung.

Das BKA und Behördenchef Ziercke stehen in der Kritik, nachdem bekannt wurde, dass ein BKA-Spitzenbeamter auf derselben kanadischen Liste wie Edathy gestanden haben soll. Der Beamte habe kinderpornografisches Material bezogen, schrieb Spiegel Online. Demnach habe das BKA den Fall Anfang 2012 an die Staatsanwaltschaft übergeben. Das bei dem Beamten sichergestellte Material sei "unzweifelhaft illegal und strafrechtlich relevant" gewesen. Der Beschuldigte habe Ende 2012 einen Strafbefehl akzeptiert und sei ein Jahr später in den Ruhestand versetzt worden.