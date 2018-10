Im größten deutschen Flächenland Bayern haben Kommunalwahlen begonnen: Um 8 Uhr öffneten landesweit die Wahllokale. Neu gewählt werden in mehr als 2.000 Kommunen die Gemeinderäte und Kreistage, außerdem 19 der 25 Oberbürgermeister in den kreisfreien Städten und 58 der 71 bayerischen Landräte. Ferner stehen in 1.863 kreisangehörigen kleineren Städten und Gemeinden die ersten Bürgermeister oder Oberbürgermeister zur Wahl. Wahlberechtigt sind knapp zehn Millionen Bürger.

Die Wahl gilt als erster Stimmungstest für die CSU seit der Rückeroberung der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl im September. 2008 hatte der damalige Parteichef Erwin Huber das Ziel von 50 CSU-Landräten ausgegeben. Tatsächlich wurden es aber nur 46. Die Freien Wähler stellen in Bayern 14 Landräte, die Sozialdemokraten 11.

Der landesweite Stimmanteil der CSU rutschte 2008 auf 40,3 Prozent. Die SPD erreichte 22,6 Prozent, die Grünen 8,4 und die FDP 5,1 Prozent. Die Linke schaffte 3,8 Prozent. Die in Bayern traditionell starken Freien Wähler und andere lokale Gruppierungen kamen auf insgesamt mehr als 20 Prozent.

Die jüngsten Debatten über Lehrerstellen oder die Energiewende haben die CSU von Ministerpräsident Horst Seehofer erneut in die Defensive gebracht. Die Affäre um den abgetretenen Miesbacher CSU-Landrat Jakob Kreidl, der sich seine Geburtstagsfeier mit insgesamt 110.000 Euro von der Kreissparkasse und vom Landkreis bezahlen ließ, ist aus Sicht der Christsozialen besonders hässlich – sie erinnert fatal an andere "Amigo"-Affären der machtgewohnten Partei.



Generalsekretär Andreas Scheuer, selbst wegen eines unrechtmäßigen und inzwischen abgelegten Doktortitels angeschlagen, würde den Namen Kreidl am liebsten nicht mehr hören: "Ich sehe das als regionales Thema. Welchen Effekt das haben könnte, sind alles Mutmaßungen."



München sucht Nachfolger von Ude

Das bundesweite Interesse konzentriert sich auf die Landeshauptstadt München. Dort hört SPD-Oberbürgermeister Christian Ude nach fast 21 Jahren auf. Die CSU macht sich erstmals seit den neunziger Jahren Hoffnungen, die Macht im Münchner Rathaus übernehmen zu können. Sie will mit ihrem Kandidaten Josef Schmid den Wirtschaftsreferenten Dieter Reiter (SPD) schlagen. Die Umfragen deuten darauf hin, dass es am 30. März zu einer Stichwahl kommt, da weder Schmid noch Reiter die nötigen 50 Prozent der Stimmen erreichen dürften.

CSU-Chef Horst Seehofer hatte sich für ein schwarz-grünes Bündnis im Münchner Rathaus ausgesprochen. Falls dies möglich sein sollte, sei er absolut für eine Zusammenarbeit von CSU und Grünen, sagte er der Süddeutschen Zeitung: "Da geht es um ein bundesweites Signal." Für die Union sei es nicht verkehrt, wenn sie sich angesichts der unsicheren Zukunft der FDP um neue Bündnispartner bemühe.

Optimistisch blickt die SPD der Wahl in der zweitgrößten bayerischen Stadt Nürnberg entgegen, wo sich der populäre Oberbürgermeister Ulrich Maly auf einen komfortablen Wahlsieg einstellen kann.