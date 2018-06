Immer mal wieder wird behauptet, wenn Herrscher oder Regierungen innenpolitisch in Schwierigkeiten seien, zettelten sie eine außenpolitische Krise an, um von den heimischen Problemen abzulenken. Die letzte prominente Vertreterin dieser machtpolitischen Küchenphilosophie war die Justizministerin Herta Däubler-Gmelin, die in dieser Hinsicht George W. Bush mit Adolf Hitler verglich und darüber prompt ihr Amt verlor.

Lässt man die absurde Verschwörungstheorie beiseite (Hitler führte Krieg, weil er sich vor den nächsten Wahlen fürchtete...), so trifft es freilich zu, dass sich in außenpolitischen Krisen der generelle Vorrang der Sicherheitspolitik vor der Innenpolitik zeigt.

Und so überlagert natürlich auch die Ukraine-Krise die Aufmerksamkeit auf die aktuelle deutsche Innenpolitik in unglücklicher Weise, zum Beispiel, was das Basteln der Großen Koalition an der Rentenpolitik betrifft. In der Tat werden hier gerade mal schnell ohne scharfe Grundsatzdiskussion Weichenstellungen vollzogen, die sich langfristig als fatal erweisen werden.

Es bleibt das große Verdienst der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder, dass sie mit der Agenda 2010 die Konsequenzen aus der heraufziehenden Doppelkrise der umlagefinanzierten Rentenversicherung gezogen hat. Erstens: Die durchschnittliche Lebenserwartung und damit die Rentenbezugszeit sind mächtig gestiegen.

Reichte schon dieser an sich erfreuliche Umstand aus, das Rentensystem zu überfordern, kommt nun auch noch die demographische Entwicklung hinzu: Die sowieso steigende Rentenlast muss nun auch noch von einer immer dünner besetzten nachwachsenden Generation geschultert werden. Über steigende Beiträge, was bedenklich anwachsende Lohnnebenkosten erzeugt, oder noch mehr als bisher über Steuern.

Die "Rente mit 67", gleitend, also schonend eingeführt bis 2031, war eine logische Teilantwort. Doch diese zwingende Einsicht in die Tatsache, dass man nicht länger leben kann ohne länger zu arbeiten, wird nun durch die neueste Manipulation am Rentensystem gefährlich durchlöchert. Nach dem Motto: Die bequemen Wohltaten heute, die teuren Konsequenzen übermorgen.

Das allein ist schon schlimm genug. Aber nun kommt gleich die nächste Tollheit oben drauf. Wenn wir und unsere Nachkommen aus den genannten Gründen insgesamt länger arbeiten müssen, dann sollten die Nachkommenden auch früher damit anfangen. Das war einer, aber nur einer der Gründe dafür, dass man das Gymnasium auf 8 Jahre verkürzte. Und das betrifft inzwischen die Hälfte eines jeden Jahrgangs.

Aber diese Einsicht soll nun auf einmal auch nicht mehr gelten. Obwohl alle Studien, die es gibt, darauf hinweisen, dass das G8 durchaus gut klappen kann. Papi, Mami und Opi, die doch von den späteren Arbeitseinkommen ihrer Nachkommen ihre Rente beziehen sollen, wollen ihren Zöglingen noch eine Extra-Auszeit spendieren, als ob es so schön und produktiv sei, ein Jahr länger in unserem Schulsystem herumzuhängen. Und die Politik macht opportunistisch mit, ohne freilich für das neunte Gymnasialjahr auch nur einen der Lehrer mehr einzustellen, den man für das G8 gedanklich schon weggespart hat.

Es wäre also schon ganz gut, wir könnten endlich einmal wieder ohne außenpolitische Krisen etwas genauer diskutieren und kontrollieren, was in der Innenpolitik geschieht, zumal in Zeiten einer bequemen Großen Koalition.