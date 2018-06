Bundeskanzlerin Angela Merkel will die jüngsten Vorwürfe des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gegen Deutschland nicht näher bewerten. "Die Behauptungen, die da aufgestellt wurden, sind so absurd, dass die Bundesregierung sie nicht kommentiert", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.



Berlusconi hatte Deutschland vorgeworfen, die Existenz von Konzentrationslagern nie anerkannt zu haben. Zudem hatte er den sozialdemokratischen EU-Spitzenkandidaten Martin Schulz scharf kritisiert.



Berlusconis Partei Forza Italia gehört ebenso wie die CDU der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) an. Für die Europawahl am 25. Mai hat sie Plakate mit dem Slogan "Più Italia, meno Germania" ("Mehr Italien, weniger Deutschland") gehängt. Dazu sagte Seibert: "Ich kommentiere auch keine Wahlplakate in anderen Ländern. Deutschland arbeitet mit Italien auf das Freundschaftlichste zusammen, und so wird es auch bleiben."



Der Spitzenkandidat der Konservativen für die Europawahl, Luxemburgs Ex-Premier Jean-Claude Juncker, griff Berlusconi allerdings scharf an. "Die jüngsten Bemerkungen von Herrn Berlusconi haben mich angewidert", sagte Juncker. Berlusconi solle die Aussagen zurücknehmen und sich bei Holocaust-Überlebenden und den Deutschen entschuldigen. Auch Unionsfraktionschef Volker Kauder will die Angriffe nicht einfach so hinnehmen. "Berlusconi muss da in die Schranken gewiesen werden", sagte der CDU-Politiker.