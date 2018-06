Die Bundesregierung bereitet nach einem Spiegel-Bericht die Aufnahme eines weiteren Guantánamo-Häftlings vor. Sie könnte bereits beim Besuch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Washington Anfang Mai endgültig vereinbart werden.

In der vergangenen Woche habe der US-Sonderbeauftragte für die Schließung des Lagers, Clifford Sloan, mit Regierungsvertretern in Berlin über die Übersiedlung des Gefangenen Younous Chekkouri in die Bundesrepublik verhandelt, berichtet das Nachrichtenmagazin.

Chekkouri soll von Baden-Württemberg aufgenommen werden. "Die grundsätzliche Bereitschaft zur Aufnahme ist vorhanden", sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums der Nachrichtenagentur dpa. Derzeit gebe es aber noch kein offizielles Ersuchen der USA.

Chekkouri sitzt seit zwölf Jahren in Guantánamo. Eine in Aussicht gestellte Freilassung scheiterte bisher auch daran, dass Chekkouri eine Ausreise nach Marokko ablehnt, weil er dort Gefangenschaft und Folter befürchtet. Bereits im Sommer des letzten Jahres hatte Chekkouri deswegen auf eine Überstellung nach Deutschland gehofft.

Bisher hat Deutschland drei frühere Guantánamo-Häftlinge aufgenommen, darunter den in Deutschland geborenen und aufgewachsenen Murat Kurnaz, der im Herbst 2001 in Pakistan festgenommen wurde.