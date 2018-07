Der hessische Bundestagsabgeordnete Peter Tauber ist zum neuen Generalsekretär der CDU gewählt worden. Auf dem Parteitag in Berlin stimmten 97 Prozent der Delegierten für ihn – er bekam 817 von 856 abgegebenen Stimmen. Parteichefin Angela Merkel hatte Tauber schon kurz vor Weihnachten zum kommissarischen Nachfolger von Hermann Gröhe berufen, der nach der Bundestagswahl Gesundheitsminister geworden war.

Der 39-Jährige soll die Partei offenbar verjüngen. Merkel sagte, Tauber solle als Generalsekretär neue Wege gehen und dies mit Bewährtem verbinden. Tauber selbst warb in seiner Bewerbungsrede dafür, das Verbindende in der Union zu betonen und sprach sich dafür aus, die Partei stärker für Migranten zu öffnen. "Wir wollen die Union für Zuwanderer werden", sagte er. Zugleich kritisierte er scharf die jüngsten Internetsperren in der Türkei. "Die Türkei gehört so nicht in die EU", sagte er unter starkem Beifall der Delegierten.

Zum Bundesschatzmeister wählten die Delegierten der CDU den schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten Philipp Murmann. Der 49-jährige Unternehmer erhielt 98 Prozent der Stimmen. Er folgt auf Helmut Linssen aus Nordrhein-Westfalen, der Anfang Februar nach Kritik an umstrittenen privaten Geldtransfers seinen Rückzug angekündigt hatte.



Eigentlich soll auf dem Parteitag über das Programm zur Europawahl abgestimmt werden. Das Wahlprogramm mit dem Titel "Gemeinsam erfolgreich in Europa" nennt als Schwerpunkte Arbeitsplätze, Industriepolitik und die Stabilisierung des Euro.



Wichtiger scheint aber so manchem Abgeordneten die Rentenreform zu sein, über die sich in der Partei immer mehr Widerspruch regt. Auch die jüngsten Internetsperren in der Türkei drängen auf die Agenda: Ein Antrag fordert den Abbruch der Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und der Türkei. Der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen bei der Europawahl, Jean-Claude Juncker, lehnt einen solchen Schritt jedoch ab.

Die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sollten weitergeführt werden, sagte Juncker. Dabei solle man sich besonders auf strittige Bereiche wie Justiz und Rechtsstaatlichkeit konzentrieren. Juncker kritisierte die "erheblichen Rückschritte in Sachen Demokratisierungsprozess in der Türkei" und sagte, ein EU-Beitritt der Türkei stehe in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht an. Dies werde "wesentlich länger brauchen".