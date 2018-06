Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) lehnt ein kommunales Wahlrecht für Ausländer ab. Im Gespräch mit dem SWR sagte der Minister, das Wahlrecht hänge nach seinem Verständnis eng mit der Staatsbürgerschaft zusammen. "Wozu dient dann die Staatsbürgerschaft überhaupt noch? Steuern, Beiträge zahlen kann man unabhängig von der Staatsbürgerschaft." Deshalb lehne er die Abkopplung des Wahlrechts von der Staatsbürgerschaft ab, sagte de Maizière.

Zuvor hatte sich bereits der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Wolfgang Bosbach (CDU), gegen ein Kommunalwahlrecht für Ausländer ausgesprochen. "Das ist eine Lieblingsforderung der SPD", sagte er und wies einen Vorstoß der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), zurück.

In der Welt am Sonntag hatte Özoguz gefordert, dass Ausländer aus Nicht-EU-Staaten an Kommunalwahlen teilnehmen dürfen. "Das kommunale Wahlrecht für alle Migranten, die lange da sind, wäre ein ganz wichtiges Instrument", sagte die SPD-Politiker. "Integration heißt eben auch politische Teilhabe."

Daraufhin war es in der schwarz-roten Regierungskoalition zu Verstimmungen gekommen. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier sagte: "Das Kommunalwahlrecht würde reduziert zu einem Wahlrecht minderen Ranges. Das wäre falsch."

Die Grünen haben angekündigt, Özoguz mit einem eigenen Gesetzentwurf zu unterstützen. Die Menschen sollten die Geschicke der Kommunen in Wahlen lenken, davon sollten Drittstaatler nicht ausgeschlossen werden, sagte Volker Beck, innenpolitischer Sprecher der Grünen.

Bisher dürfen in Deutschland nur Bürger anderer EU-Staaten ihre Stimme bei Kommunalwahlen abgeben oder bei diesen als Kandidaten antreten. Ausländer aus Drittstaaten haben hierzulande kein Wahlrecht.