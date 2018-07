Um kurz vor 10 Uhr fährt der Kampagnen-Bus von Jean-Claude Juncker vor dem Eintracht-Stadion in Braunschweig vor. "Juncker for President" prangt auf der Seite, etwas müde lächelnd steigt der frühere Luxemburgische Ministerpräsident aus, gemeinsam mit David McAllister, dem strahlenden ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten und jetzigen deutschen CDU-Spitzenkandidaten für die Europawahl.

Für beide ist es der erste gemeinsame Wahlkampfauftritt. Doch während McAllister nach der äußerst knapp verlorenen Landtagswahl im vorigen Jahr ein politisches Comeback im Europaparlament anstrebt, kämpft Juncker für höhere Ziele: Er möchte Präsident der Europäischen Kommission werden.

Deshalb tourt er jetzt bis zum 25. Mai durch Europa, fast jeden Tag in einem Land. Am Freitag war er im polnischen Posen, am Sonntag ist er in Sofia. Dazwischen macht er Station in der "Heimat meines Freundes David", wie er sagt. Die Eintracht kämpft an diesem Tag in Berlin gegen den Bundesliga-Abstieg. Juncker kämpft im Business-Bereich der Fußballarena nach einer im Dezember ebenfalls knapp verlorenen Wahl in seinem Herzogtum vor 300 CDU-Anhängern für seinen Aufstieg auf den europäischen Spitzenposten.

McAllister preist nach einem bei Wahlkampfterminen inzwischen offenbar unvermeidlichen Geplauder mit einem Moderator den langgedienten Luxemburger Politiker als einen an, "der seit vielen Jahren europäische Champions League spielt". Juncker umschmeichelt das Publikum als erstes mit dem Bekenntnis, dass er seit 1965 begeisterter Eintracht-Braunschweig-Fan sei. Er sei aber noch nie in dem Stadion gewesen.

Dann nähert er sich aber gleich einem der zentralen Probleme der Europapolitik: dem wachsenden Ärger vieler Bürger über abgehobene Entscheidungen in Brüssel, die in ihr Leben eingreifen. "Brüssel ist für viele Menschen sehr weit von ihrer Lebenswirklichkeit entfernt", gesteht Juncker, der selbst seit Jahrzehnten Teil des europäischen Betriebs ist. Man solle allerdings aufhören, alle Schuld auf die EU zu schieben. Für vieles seien die nationalen Regierungen mitverantwortlich. "Wenn wir nur über Fehlleistungen reden, dürfen wir uns nicht wundern, wenn sich die Menschen angeekelt von Europa abwenden", mahnt er. Das kommt bei den Zuhörern schon weniger gut an.



Wir nerven Europa mit Überbürokratisierung und Überregulierung. Jean-Claude Juncker, Ex-Premierminister Luxemburgs

Aber Juncker versteckt sich nicht. Er macht es sich nicht wie andere Politiker leicht, indem er als Spitzenkandidat nun in populistischer Weise auf EU-Entscheidungen eindreschen würde, an denen er in vielen Fällen selbst mitgewirkt hat. Er bekennt sich zur europäischen Integration, auch wenn das dem Publikum nicht immer gefällt. "Wir müssen wieder lernen, stolz auf Europa zu sein und auf das Erreichte", ruft er. Nach dem Furchtbaren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts habe man eine in der Welt einmalige Zone des Friedens geschaffen, dazu den weltgrößten Wirtschaftsraum, und man habe die Grenzen abgeschafft. "Wenn man jetzt auf die Ukraine schaut", fügt er leiser hinzu, "dann sieht man wieder, was Grenzen bedeuten".

Juncker, der auf dem Höhepunkt der Euro-Krise Chef der Eurogruppe war, lobt die Fortschritte in Irland, Spanien, Portugal und Griechenland. Und verteidigt die Griechen gegen seiner Meinung nach ungerechtfertigte Angriffe. "Sie haben den Preis bezahlt. Sie verdienen nicht Beschimpfungen, sondern Respekt." Der Euro, beteuert er, habe in der Krise "nicht an einem einzigen Tag gewackelt".

"Wir nerven Europa mit Überbürokratisierung und Überregulierung", gesteht Juncker, und er bezieht sich da bewusst mit ein. Aber Dinge wie die Vereinheitlichung von Duschköpfen, Ölkännchen oder stromsparenden Kaffeemaschinen hätten sich nicht verrückte Kommissare in Brüssel ausgedacht. Die seien aus den europäischen Hauptstädten gekommen. Manche Zuhörer gucken da erstaunt.