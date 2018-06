Ganz kurz zögern die Anhänger im Saal, als wüssten sie nicht, was davon nun zu halten ist. Eine Sekunde nur, dann klatschen und jubeln sie doch bei der Wahlparty im Berliner Maritim-Hotel. Nicht ekstatisch, zufrieden nur: Haben wir das auch geschafft.

Bei 6,5 Prozent sieht die erste Hochrechnung die Alternative für Deutschland, das sind 1,8 Punkte mehr als bei der Bundestagswahl vor acht Monaten. Und ziemlich genau das, was die Umfragen vorausgesehen hatten, die so auch die Erwartungen der AfD-Anhänger hier im Saal geformt haben. So kommt es, dass dieses Ergebnis (später am Abend steigt der Wert noch auf sieben Prozent) zwar mit echter Freude, aber auch etwas geschäftsmäßig aufgenommen wird. Soll erfüllt, weitermachen. Viele hatten auf mehr gehofft, von sieben bis neun Prozent war vorher im Saal geraunt worden. Das bemerkenswerteste Ergebnis der Europawahl in Deutschland, die vorläufige Etablierung der ersten EU-kritischen Partei in der Geschichte des Landes, es wird bei den Siegern selbst als das aufgenommen, was es auch war: erwartbar.

Nur wenige Sekunden nach der Hochrechnung springt der Parteivorsitzende Bernd Lucke auf die Bühne, seine Kinder im Schlepptau, denn um deren Zukunft gehe es ja schließlich. Er spricht vom "Verblühen" anderer Parteien, der FDP also, bei deren Drei-Prozent-Ergebnis sie hier gejubelt haben, und vom "Aufblühen" der AfD. "Wir sind die neue Volkspartei in Deutschland!" ruft Lucke. Das freut seine Anhänger ganz besonders, denn es heißt ja auch: Das Volk, das sind sie.

Was also ist das für ein Volk? Die Anzugquote bei den Männern im Raum liegt weit jenseits der neunzig Prozent, Einstecktücher überall, bei den Frauen Kostüme und Frisuren, die so hart aussehen wie einst der Kurs der seligen D-Mark. Champagner verkaufen sie hier auch, bis 20 Uhr sind aber nur sechs Gläser über die Theke gegangen. Man findet ehemalige FDP-Wähler hier, aber auch einen Polizisten aus Brandenburg, grauer Schnäuzer und einen AfD-Button am Hemd, der sagt, er habe immer Parteien vom Rand gewählt. Die Linke? Die nicht. NPD? Vielleicht, sagt er und grinst.

Nord-Euro oder raus aus dem Euro?

Diese Wahl war ein Erfolg für die AfD, doch die Herausforderungen sind dadurch nicht kleiner geworden. Die Partei muss sie nun aber auf größerer Bühne bewältigen: Rechte und Liberale zusammenhalten zum Beispiel. Vor allem eine Frage aber wird nun mit dem Einzug ins Europaparlament dringender: Was genau wollen die Eurokritiker eigentlich machen mit dem Euro? Hans-Olaf Henkel, die Nummer zwei hinter Lucke, plädiert für einen Nord-Euro ohne Krisenländer. Andere aber wollen, dass Deutschland aus der Währungsunion austritt. "Raus aus dem Euro" war der Hauptslogan der AfD in ihren ersten Monaten, die ja auch erst ein Jahr zurückliegen.

Neben diesen inhaltlichen Unschärfen gibt es auch innerhalb der zukünftigen AfD-Parlamentarier persönliche Gegnerschaften. Vor allem zwischen Henkel und Marcus Pretzell. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen ist der profilierteste innerparteiliche Kritiker von Lucke und Henkel. Gleich zwei Mal kandidierte er direkt gegen Henkel, zwei Mal verlor er nur knapp. Beim Parteitag in Erfurt im Frühjahr war der Konflikt besonders scharf: Auf der einen Seite der wütende Pretzell von der AfD-Basis, auf der anderen der elitäre Henkel, Industriefunktionär und Bank-Aufsichtsrat, irgendwie also Teil der Clique, die die Finanzkrise erst zugelassen hat. So stellte es Pretzell dar.