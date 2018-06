Die Staatsanwaltschaft Hannover hat im Fall Sebastian Edathy ein Ermittlungsverfahren wegen Geheimnisverrats eröffnet. Ermittelt werde gegen unbekannt, sagte eine Sprecherin der Behörde. Das Verfahren sei sofort eröffnet worden, als klar geworden sei, dass der Abschlussbericht des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen in die Öffentlichkeit gelangt sei. Am Freitag berichteten zahlreiche Medien, auch ZEIT ONLINE, dass das LKA strafbares kinderpornografisches Material bei Edathy gefunden habe. Edathy warf den Ermittlungsbehörden "gezielte Indiskretion" vor, äußerte sich aber inhaltlich nicht zu den Berichten.

Demnach soll der Nachweis erbracht sein, dass Edathy im Internet Bilddateien mit kinderpornografischem Inhalt aufgerufen habe. Dabei handele es sich nicht um die bereits bekannten Bestellungen, die als strafrechtlich irrelevant eingestuft wurden, berichteten NDR und Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf den Abschlussbericht des LKA Niedersachsen. Zudem hätten die Ermittler eine CD mit 45 angeblich jugendpornografischen Videos sowie Hefte mit angeblich jugendpornografischen Bildern gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Hannover machte keine Angaben zum Inhalt des Berichts. Auch zur Frage, ob Anklage gegen Edathy erhoben werde, wollte die Sprecherin der Behörde "im Moment nichts sagen, das wäre verfrüht". Zunächst habe der Beschuldigte Gelegenheit, auf den Bericht des LKA zu reagieren.

Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ging Edathys Verfassungsbeschwerde ein. Angaben zum Inhalt und zur möglichen Dauer des Verfahrens machte ein Gerichtssprecher nicht. Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete will sich mit der Verfassungsbeschwerde gegen die Durchsuchungen in seinen Privat- und Büroräumen zur Wehr setzen. Mit einer Beschwerde beim Landgericht Hannover war er gescheitert.

Neue Brisanz im Untersuchungsausschuss

Der Verdacht, Edathy könnte illegale Kinderpornografie besessen haben, dürfte Auswirkungen auf den geplanten Untersuchungsausschuss haben. Sollten ihm nun doch strafbare Handlungen vorgeworfen werden, "kriegt der Untersuchungsausschuss neue Brisanz, weil wir nun möglicherweise über Strafvereitelung reden", sagte die Grünen-Abgeordnete Irene Mihalic dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Der Untersuchungsausschuss soll bis Juni vom Bundestag eingesetzt werden und dann zügig seine Arbeit aufnehmen.