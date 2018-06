Vom "schweren Unglück der Sprachen-Vielfalt", soll Ludwig Zamenhof vor mehr als 120 Jahren gesprochen haben. Zamenhof erlebte diese am eigenen Leib, in seiner Heimatstadt Byalistok im heutigen Polen. Dort wohnten Polen, Weißrussen und Jiddisch sprechende Juden in unmittelbarer Nähe, doch sie verstanden einander nicht.

So wurde Esperanto geboren, diese von Zamenhof konstruierte Plansprache mit nur 16 Grammatikregeln. Leicht zu erlernen sollte sie sein. Als Weltsprache war sie nicht gedacht, sondern als Ergänzung zur Muttersprache jedes einzelnen: für die Verständigung mit anderen Kulturen und Volksgruppen.

Ein schöner Gedanke, doch Esperanto, das sich zum größten Teil an romanischen, aber auch an germanischen und slawischen Sprachen orientiert, hat sich nie durchgesetzt. 2012 hatten gerade einmal 0,003 Prozent der Weltbevölkerung Esperanto-Kenntnisse, 200.000 Sprecher wurden gezählt. Demgegenüber standen 1,5 Milliarden Menschen, die Englisch beherrschen, die inoffizielle Weltsprache der vergangenen Jahre. Das habe auch mit politischer Machtverteilung zu tun, sagt Sabine Fiedler, Sprachwissenschaftlerin an der Universität Leipzig und überzeugte Anhängerin der Plansprache. "Esperanto hatte nie wirklich eine Lobby."

Euro-Speak ist auch nicht besser

Die Vielzahl der Sprachen, die gibt es aber weiterhin. Und in Zeiten der politischen Integration wird das zur immer größeren Herausforderung. Allein in der Europäischen Union sind es 24 Sprachen, die es zu berücksichtigen gilt. Hinzukommen Regionalsprachen wie das Katalanische, das von mehr Spaniern gesprochen wird als Dänemark Einwohner hat, wie Fiedler erzählt.



Als die Europäische Integration voranschritt und die Herausforderungen für die Übersetzer und für das gemeinsame Verständnis immer größer wurden, da wähnten Esperantisten wie die Leipziger Forscherin ihre Chance zur Etablierung der gemeinsamen Plansprache, von der sie so überzeugt sind. Wieder war die Hoffnung vergeblich. Heute mokieren sich Übersetzer und englische Muttersprachler über das "Euro-Speak", ein verunstaltete Form des Englischen, das sich in der EU breitmacht.



Doch auch das Pidgin-Englisch, wie Forscher sagen, könnte bald der Vergangenheit angehören. Wenn es um die Überwindung der Sprachen-Vielfalt geht, so liegt der Fokus seit einigen Jahren auf der maschinellen Übersetzung. Auch die menschlichen Übersetzer in der EU-Kommission arbeiten halbautomatisiert – sie überarbeiten das, was ihnen die Maschine schon an Übersetzungsvorschlägen ausspuckt. Sprachforscher glauben, dass bald nicht nur schriftliche, sondern auch mündliche Übersetzung problemlos per Computer möglich sein wird.

Kommt der Babelfisch?

Kommt jetzt also eine technische Variante des Babel-Fisches, jenes lebendigen Übersetzungshelfers aus dem Roman Per Anhalter durch die Galaxis? Kann sich künftig jeder Finne auf einer Wahlkampfveranstaltung in Luxemburg einen Knopf ins Ohr stecken und eine computergesteuerte Stimme hören, die ihm die luxemburgische Rede des Nachfolgers von Jean-Claude Juncker unmittelbar übersetzt? Womöglich mit der gleichen Intonation, mit den gleichen Pausen, dem emotionalen Heben und Senken der Stimme, wie dies in Wahlkämpfen üblich ist? Wird es also bald möglich sein, den Emotionen einer griechischen Wahlkampfrede des linken Politikers Alexis Tsipras auch auf Deutsch nachzuspüren?

Ein bisschen geht das schon jetzt, sagt Anthony Pym, Präsident der Europäischen Organisation für Translationswissenschaft und Professor für interkulturelle Studien an der Universität Tarragona in Spanien. Schließlich gibt es Übersetzungssoftwares für das iPhone und Google hat Rosy entwickelt, den Übersetzungsroboter. Der wandelt Chat-Nachrichten sogleich in die Sprache des Empfängers um.

Bisher könne man die Technik allerdings eher für einfache Konversationen einsetzen, mahnt Pym an. Zum Beispiel, um einen Kino-Abend zu planen. Politische Ansprachen seien inhaltlich komplex, zudem sei hier der Faktor Emotionalität und Ironie nicht zu unterschätzen, den Geräte noch nicht rüberbringen könnten. Außerdem seien kleine Sprachfamilien benachteiligt, die meiste Software beschränke sich bisher auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch. "Die maschinengetriebene Übersetzung ist an einem Punkt, wo sie den menschlichen Übersetzern hilft und sie aber noch nicht ersetzen kann", glaubt Pym.