Zu den Stereotypen von Europakritikern gehört die Klage, dass die EU sich nur um die wirtschaftlichen Interessen großer Konzerne kümmere, nicht aber um die sozialen Belange der Bürger. Ihre Solidarität hört allerdings meist dann auf, wenn es den eigenen Geldbeutel trifft. Sie sind deshalb in aller Regel gegen Sozialleistungen an Bürger aus anderen EU-Staaten. Auch in der breiten Bevölkerung sind die äußerst unpopulär.

Angela Merkel hat dies nun kurz vor der Europawahl aufgegriffen. In einem Interviewt betonte sie, die EU sei "keine Sozialunion".

Das ist ohne Zweifel richtig, aber dennoch nicht die ganze Wahrheit. Die EU ist von ihrem Wesen her zunächst einmal eine Wirtschaftsgemeinschaft; sie hat eine Bankenunion beschlossen und ist auf dem Weg zur Finanzunion. Von einer gemeinsamen Sozialpolitik mit einheitlichen Sozialstandards dagegen ist sie noch weit entfernt.

Ludwig Greven ist Politik-Redakteur bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Gerade das beklagen jedoch viele, die gleichzeitig lamentieren, dass zahlreiche Menschen aus armen EU-Staaten nur nach Deutschland kämen, um hier Hartz IV zu beantragen. Merkel bedient mit ihren Äußerungen solche Ressentiments, obwohl sie der Realität kaum entsprechen. Denn die EU-Regeln sehen zwar vor, dass jeder Bürger der Gemeinschaft sich in einem anderen Mitgliedsland einen Job suchen und dort arbeiten darf. Aber niemand hat das Recht, sich dort niederzulassen, um lediglich von Sozialhilfe oder Hartz IV zu leben. Das haben schon zahlreiche deutsche Sozialgerichte entschieden, und dies hat auch der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof gerade erst klargestellt.



Keine Sozial-Diskriminierung

Anders ist es, wenn ein Pole, Rumäne oder Italiener in Deutschland arbeitet und sein Lohn zum Leben nicht reicht. Dann hat er wie jeder Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen, was dem Gleichheitsgrundsatz entspricht. 311.000 EU-Bürger bekamen 2013 solche Aufstockerhilfen. 1,7 Milliarden Euro kostete das, gerade einmal fünf Prozent der gesamten Hartz-IV-Ausgaben. EU-Ausländern das zu verweigern hieße, Lohndumping auch noch zu sanktionieren und eine Zweiklassengesellschaft innerhalb der EU zu schaffen.

Genauso ist es beim ebenfalls umstrittenen Thema Kindergeld. Auch darauf haben EU-Bürger grundsätzlich Anspruch, selbst wenn ihre Kinder in ihrer Heimat leben. Schließlich zahlen sie Steuern und Sozialbeiträge wie alle, in der Regel weit mehr, als sie an Leistungen kassieren.



Missbrauch gleich bekämpfen

Allerdings gilt auch hier der Grundsatz: Sozialmissbrauch muss bekämpft werden – ob von Ausländern oder Deutschen. Wer Hartz-IV-Leistungen oder Kindergeld erschwindelt, sollte dafür bestraft werden. Ein eigenes Gesetz für EU-Bürger, das ihnen in solchen Fällen die Wiedereinreise verbietet, wie es die schwarz-große Koalition plant, braucht es dafür allerdings nicht. Genauso wenig wie platte Wahlkampfsprüche.



Merkel, die normalerweise durch Sachlichkeit glänzt, sollte sie sich sparen – auch im Wahlkampf-Endspurt.