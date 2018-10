Der Spitzenkandidat der CSU für die Europawahl, Markus Ferber, warnt vor den Kosten für Sozialleistungen an EU-Arbeitsmigranten. "Die Sozialleistungen an Arbeitnehmer aus EU-Staaten verursachen dem Staat Kosten von dramatischem Ausmaß", sagte Ferber ZEIT ONLINE. Hintergrund ist ein Zeitungsbericht, wonach dem Bund in diesem Jahr eine Milliarde Euro Zusatzkosten entstehen, weil der Kindergeld an EU-Einwanderer zahlt, deren Kinder in der Heimat leben.



Die Summe sei "sehr erschreckend", sagte Ferber. "Jetzt zeigt sich, dass es bei der Diskussion um die Kosten dieser Sozialleistungen nicht nur um ein paar Einzelfälle geht", sagte er. "Es ist Zeit, gegenzusteuern – gerade jetzt, wo die Haushaltskonsolidierung Vorrang haben muss."



Ferber verlangte, die Rechtslage anzupassen. "Wir müssen auf europäischer Ebene gesetzlich klarstellen, dass EU-Arbeitseinwanderer nicht automatisch Zugang zu Kindergeld, Hartz IV und Grundsicherung erhalten."

Der Europäische Gerichtshof hatte 2012 entschieden, dass Arbeitseinwanderer in Deutschland ein Recht auf Kindergeld für ihre im Ausland lebenden Kinder haben. Die CSU den möglichen Missbrauch staatlicher Leistungen Anfang des Jahres zu einem Thema gemacht. Auf einer Klausur beschloss sie ein Papier mit der Aussage: "Wer betrügt, der fliegt". Die große Koalition entschloss sich, die Gesetze anzupassen und setzte eine Runde aus Staatssekretären ein, die Vorschläge erarbeiten soll. Unbestätigten Informationen zufolge sollen die Gesetzespläne der Regierung Ende Mai im Kabinett beschlossen werden – Wochen bevor die Staatssekretäre ihr Arbeitsergebnis präsentieren wollen.



Zwei Milliarden Euro bis Ende des Jahrzehnts

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer verstärkte den Druck auf die Koalitionspartner CDU und SPD. Die Verwerfungen und Ungerechtigkeiten bei den Sozial- und Familienleistungen führten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten zu "nicht hinnehmbaren Fehlanreizen", sagte er der Bild. Die Bundesregierung müsse deshalb handeln.



Sozialleistungen Sozialleistungen für EU-Ausländer EU-Ausländer, die volle Freizügigkeit genießen, haben ein grundsätzliches Recht auf Gleichbehandlung mit Einheimischen. Kindergeld steht schon jetzt jedem EU-Ausländer zu. Auch dann, wenn die Kinder nicht in Deutschland leben

steht schon jetzt jedem EU-Ausländer zu. Auch dann, wenn die Kinder nicht in Deutschland leben Arbeitslosengeld I bekommen EU-Bürger wie Deutsche, die mindestens ein Jahr in einem festen Arbeitsverhältnis tätig waren, also in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben

bekommen EU-Bürger wie Deutsche, die mindestens ein Jahr in einem festen Arbeitsverhältnis tätig waren, also in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben Auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) – also die Grundsicherung für Erwerbsfähige – haben EU-Ausländer in Deutschland allerdings nicht automatisch Anspruch. In den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts ist ein Bezug von Arbeitslosengeld II sogar ausgeschlossen. Wer länger als sechs Monate in Deutschland sozialversicherungspflichtig angestellt war und unverschuldet seinen Job verliert, hat in der Regel Anspruch auf Arbeitslosengeld II

(Hartz IV) – also die Grundsicherung für Erwerbsfähige – haben EU-Ausländer in Deutschland allerdings nicht automatisch Anspruch. In den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts ist ein Bezug von Arbeitslosengeld II sogar ausgeschlossen. Wer länger als sechs Monate in Deutschland sozialversicherungspflichtig angestellt war und unverschuldet seinen Job verliert, hat in der Regel Anspruch auf Arbeitslosengeld II Selbstständige EU-Ausländer haben ab dem ersten Tag grundsätzlich Anspruch auf aufstockendes Arbeitslosengeld II In Paragraf 7 des deutschen Sozialgesetzbuches II heißt es, dass EU-Bürger keine Sozialleistung (z.B. Arbeitslosengeld II) bekommen, wenn sie sich "ausschließlich aus dem Zweck der Arbeitssuche" in Deutschland aufhalten. Diese Regelung und deren juristische Auslegung sind jedoch umstritten, weil für alle EU-Bürger eigentlich der Gleichheitsgrundsatz gilt. Im Dezember legte das Bundessozialgericht die Klage einer Schwedin dem Europäischen Gerichtshof vor. Eine Entscheidung steht noch aus. Freizügigkeit für EU-Bürger EU-Ausländer genießen ein allgemeines Niederlassungsrecht in Deutschland. In den ersten fünf Jahren des Aufenthalts ist eine Ausweisung von EU-Bürgern in begründeten Einzelfällen aber prinzipiell möglich. In der EU-Richtlinie, die die Freizügigkeit regelt, heißt es: "Der Unionsbürger oder ein Familienangehöriger kann aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit des Landes verwiesen werden. Die Entscheidung darf in keinem Fall wirtschaftlich begründet sein." Nach drei Monaten, die sich jeder EU-Bürger ohne jede Bedingung grundsätzlich in einem anderen EU-Land aufhalten darf, gelten je nach Status unterschiedliche Regeln: Arbeitnehmer und Selbstständige sowie ihre direkten Familienangehörigen haben ein Recht auf Aufenthalt, das keinen Bedingungen unterliegt.

sowie ihre direkten Familienangehörigen haben ein Recht auf Aufenthalt, das keinen Bedingungen unterliegt. Arbeitssuchende haben – ohne Bedingungen – sechs Monate oder sogar länger ein Recht auf Aufenthalt, wenn sie im EU-Aufnahmeland weiter nach einer Beschäftigung suchen und eine "begründete Aussicht" auf Arbeit haben.

haben – ohne Bedingungen – sechs Monate oder sogar länger ein Recht auf Aufenthalt, wenn sie im EU-Aufnahmeland weiter nach einer Beschäftigung suchen und eine "begründete Aussicht" auf Arbeit haben. Studierende und andere Nicht-Erwerbstätige (z. B. Arbeitslose, Rentner) haben länger als drei Monate ein Recht auf Aufenthalt, wenn sie für sich selbst und ihre Familie über genügend finanzielle Eigenmittelverfügen, so dass sie für das Sozialsystem des EU-Aufnahmelandes keine Belastung darstellen, und eine Krankenversicherung haben. Nach fünf Jahren Aufenthalt ist eine Ausweisung von EU-Bürgern nur noch dann möglich, wenn sie schwere Straftaten begangen haben, die mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet wurden. Das EU-Recht lässt jedoch nationale Einschränkungen durchaus zu, wenn jemand etwas anderes im Sinn hat, als im Ausland eine Arbeit aufzunehmen, sprich: es ihm beispielsweise nur um unrechtmäßige Sozialleistungen geht. Für die diskutierten Wiedereinreisesperren in solchen Fällen – nach EU-Recht längst möglich – müsste das deutsche Recht geändert werden. Genau das fordert die CSU in ihrem Positionspapier für ihre Klausurtagung in Wildbad Kreuth. Aus der SPD ist ebenfalls zu hören, dass man sich schärfere Ausweisungsregelungen vorstellen könne – wenn zum Beispiel einem EU-Ausländer Sozialbetrug nachgewiesen werde.

DieFAZ hatte berichtet, bis zum Ende des Jahrzehnts dürften sich die Zusatzkosten für das Kindergeld auf mehr als zwei Milliarden Euro erhöhen. Die Zeitung zitierte aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Politikerin Franziska Brantner. Die Summe von einer Milliarde für dieses Jahr kommt zustande, weil Anspruchsberechtigte das Kindergeld mehrere Jahre rückwirkend beantragen können.

Das Kindergeld wird zwar mit den Ansprüchen in den Heimatländern verrechnet. In Deutschland Kindergeld zu beantragen, ist für die Arbeitseinwanderer attraktiv, weil die Sätze in Deutschland höher sind als in den Herkunftsländern. Der Aufwand ist aber hoch: Die grenzüberschreitende Prüfung der Anträge überfordere die zuständigen Ämter, zitierte die Zeitung Verantwortliche der Arbeitsagentur.



Auf die Behörden dürfte noch mehr Arbeit zukommen: Dieses Jahr wird ein weiteres Urteil des EuGH zur Frage erwartet, ob Deutschland auch arbeitslosen EU-Ausländern Hartz IV zahlen muss.