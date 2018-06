(11:53) Carola Weiss lobt ihr eigenes Engagement in der Frauen-Union für die Rente: Hunderttausende Unterschriften, Postkarten-Aktionen ... Nur deshalb habe die Koalition die Mütterrente in ihr Programm aufgenommen. Zwischenfrage der Grünen zu den besonders benachteiligten Müttern, die kaum in die Rente einzahlten: Ist das auch für die armen Frauen in Deutschland ein Tag zum Feiern? Weiss: Man könne nicht anhand weniger Ausnahmefälle nur den Mangel diskutieren. "Das müssen Sie jetzt einfach mal aushalten." Dann setzt sie ihre Lobeshymne auf die Arbeit der Union fort, wegen der sie "mit einer breiten Mehrheit rechnen" könne.