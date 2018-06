Martin Schulz hatte hochfliegende Pläne. Er wollte als sozialdemokratischer Spitzenkandidat bei der Europawahl EU-Kommissionspräsident werden, und nachdem daraus nichts geworden war, wenigstens eine Art europäischer Vizekönig unter dem christdemokratischen EVP-Bewerber Jean-Claude Juncker. Aber auch diesen Traum muss er nun begraben.

Denn sein Parteichef Sigmar Gabriel hat sich damit einverstanden erklärt, dass Günther Oettinger von der CDU deutscher EU-Kommissar bleibt. Damit ist der Weg für Schulz verbaut.

Was wie eine großherzige Geste wirkt, um den Streit in Brüssel und in der Berliner Großen Koalition über die Besetzung der europäischen Spitzenposten zu beenden, ist in Wahrheit Einsicht in die Macht des Faktischen. Die Sozialdemokraten waren schließlich am 25. Mai sowohl auf europäischer Ebene als auch in Deutschland den Christdemokraten unterlegen. Mit welchem Argument sollten sie darauf beharren, dass ausgerechnet ihr Kandidat Kommissar in Brüssel werden müsse?

Parteifarbe ist nicht so wichtig

In der Berliner SPD-Spitze war schon in den vergangenen Tagen und Wochen wenig Neigung zu spüren, für Schulz und seine Ambitionen einen Krach mit der Union und der Kanzlerin zu riskieren. Denn die bestanden auf Oettinger, der nach ihrer Ansicht als Energiekommissar einen guten Job in Brüssel gemacht hat.



Und Gabriel war die Parteifarbe bei dieser Personalie nicht so wichtig. Wichtiger war ihm die Wahrung der demokratischen Spielregeln, wie er immer wieder betonte: Nur ein Spitzenkandidat aus dem Wahlkampf könne auch EU-Chef werden, alles andere würden die Wähler nicht akzeptieren, lautete Gabriels Position. Dass der Spitzenkandidat der stärksten Partei das natürliche Recht hat, Kommissionschef zu werden, hat Gabriel nie bestritten. Und das ist Juncker.

Juncker und Schulz hätte Cameron nie akzeptiert

Jetzt steigen Junckers Chancen, denn Merkel wird es leichter fallen, beim EU-Gipfel Ende kommender Woche den von ihr nicht unbedingt geliebten früheren Luxemburger Premier gegen Widerstände aus Großbritannien und anderen Ländern durchzuboxen. Äußerst unwahrscheinlich, dass der britische Premier David Cameron mit Juncker und Schulz gleich zwei Integrationisten an der Spitze der EU-Kommission akzeptiert hätte. Auch gegen Juncker wird er stimmen, aber es sieht so aus, als könne er ihn nicht mehr verhindern. Und als habe er sich damit abgefunden.

Alles spricht nun für ein Personalpaket, das von den Regierungschefs beim Brüsseler EU-Gipfel in der kommenden Woche gutgeheißen wird. Dazu gehört eine inhaltliche Agenda für die neue Kommission der kommenden fünf Jahre. Verhandelt wird unter anderem über ein stärkeres Gewicht für Wettbewerb und Wachstum, gesucht wird auch eine Formel, nach der zumindest geprüft werden soll, Kompetenzen an die Mitgliedsländer zurück zu verlagern. Das würde es Cameron leichter machen, einen Kompromiss in London zu vertreten, wenn er Juncker nicht stoppen kann.

Zu dem Personalpaket zählt auch ein neuer Ratspräsident als Nachfolger von Herman Van Rompuy. Merkel hat dafür die dänische Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt ins Spiel gebracht, die sie am Donnerstag in Berlin empfing. Eine Sozialdemokratin und zudem eine Frau – das könnte gut in die Arithmetik passen. Dass Thorning-Schmidt nicht dem Geschmack der SPD entspricht, stört Merkel sicher wenig. Wie die meisten dänischen Politiker besteht die Premierministerin auf der Sonderrolle ihres Landes in der EU, das nicht der Eurozone angehört.

Schulz bleibt wohl, was er war

Schulz wird in diesem Personaltableau voraussichtlich das werden, was er bisher schon war: Präsident des Europaparlaments. Gabriel macht das zur Bedingung. Die Europaparlamentarier werden dem aller Wahrscheinlichkeit nach folgen, auch wenn Schulz wegen seines großen Ehrgeizes nicht bei allen Sympathie genießt.

Immerhin könnte er sich dann damit trösten, dass er sein eigentliches Ziel erreichen dürfte: Dem Europäischen Parlament bei der Wahl des Kommissionspräsidenten die Entscheidungsmacht zu geben und die EU damit ein Stück weiter zu demokratisieren und zu parlamentarisieren. Das sollte ihm sein erzwungener persönlicher Verzicht wert sein.