An diesem Donnerstag wird der Bundestag eine Entscheidung treffen, für die das Wörtchen historisch einmal nicht zu hochgegriffen ist: Die Abgeordneten werden Deutschland einen allgemeinverbindlichen Mindestlohn verordnen. Dass das Gesetz eine breite Mehrheit finden wird, daran gibt es trotz aller Klagen bei den wirtschaftsnahen Abgeordneten der CDU keinen Zweifel.

Schon jetzt allerdings gibt es massive Kritik, und zwar keineswegs nur von Arbeitgebern und Unions-Politikern. Auch auf der linken Seite sind viele unzufrieden. Ausnahmeregelungen hätten den Mindestlohn "brutal amputiert", kritisiert etwa verdi.-Chef Frank Bsirske. Von einer "Satire auf das SPD-Wahlprogramm" und "Wahlbetrug" spricht der Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger. Und auch manchem SPD-Linken geht der Entwurf nicht weit genug.

Diese Kritik ist allerdings ziemlich unfair. Zwar stimmt es, dass die SPD den Mindestlohn nicht in Reinform umsetzen konnte. Dazu müsste er ab dem 1. Januar 2015 für alle Arbeitnehmer ohne Ausnahme gelten. Doch die SPD regiert eben nicht mit absoluter Mehrheit, sondern sie ist der zahlenmäßig schwächere Partner in einer Koalition, die beim derzeitigen Kräfteverhältnis eigentlich gar nicht mehr "groß" heißen dürfte.

Nur der Tatsache, dass SPD-Chef Sigmar Gabriel den Mindestlohn von Anfang an zur Bedingung für eine gemeinsame Regierung mit der Union gemacht hat, ist es zu verdanken, dass er jetzt wirklich kommt.

Ausnahmen sind überschaubar

Die Ausnahmen sind, anders als manche Kritiker glauben machen wollen, überschaubar. Die wichtigste, nämlich die zweijährige Übergangsfrist für Branchen, in denen es niedrigere Tariflöhne gibt, ist durchaus sinnvoll, will man Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich sichern. Entscheidend ist, dass es auch für diese Bereiche ab 2017 keine Ausnahmen mehr geben wird. Dem Unionsanliegen, ganze Branchen dauerhaft von der Regelung auszunehmen, hat sich die SPD erfolgreich widersetzt.

Zwar ist es problematisch, dass Verleger und Landwirte nun als einzige eine Sonderregelung erhalten. Sie sollen Zeitungsausträgern und Saisonarbeiter auch ohne Tarifvertrag bis Ende 2016 weniger als 8,50 Euro bezahlen dürfen. Doch danach ist auch für sie Schluss. Und dass bei Saisonarbeitskräften in der Landwirtschaft die Kosten für Unterkunft und Verpflegung auf den Mindestlohn angerechnet werden können sollen, stellt dessen Allgemeinverbindlichkeit ebenfalls nicht infrage. Schließlich handelt es sich dabei um Vergünstigungen, die andere Arbeitnehmer nicht haben.



Einfachheit ist Trumpf

Bleiben noch drei Gruppen, für die der Mindestlohn vorerst nicht gilt: Ehemalige Langzeitarbeitslose während der ersten sechs Monate einer Beschäftigung, Minderjährige und Praktikanten – sofern sie entweder ein Pflichtpraktikum absolvieren oder ihr freiwilliges Praktikum nicht länger als drei Monate dauert.

Das kann man kritisieren, vor allem im Hinblick auf die Langzeitarbeitslosen. Denn um deren Wiedereingliederung zu fördern, gibt es bereits das Instrument des Lohnkostenzuschusses. Die Ausnahme vom Mindestlohn ist also überflüssig. Unverständlich ist zudem, warum die Regierung bis 2020 mit einer Evaluierung warten will.

Doch das alles ändert nichts an dem entscheidenden Fortschritt, den das Gesetz bringt: Für den weit überwiegenden Teil der Arbeitnehmer in Deutschland gibt es erstmals eine allgemein verbindliche Lohnuntergrenze. Der Wert des Mindestlohns liegt in seiner Einfachheit, und die ist auch mit dem jetzigen Entwurf noch gegeben. Für weniger als 8,50 muss in Deutschland in Zukunft (fast) keiner mehr arbeiten. Immer vorausgesetzt, die Kontrollen funktionieren.

Die SPD hat mit diesem Mindestlohn mehr herausgeholt, als zu erwarten war. Die Gewerkschaften, die lange für diesen Erfolg gestritten haben, sollten ihn nun nicht kleiner reden als er ist.