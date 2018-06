Nun hat die Farce ein Ende. Der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags, der über mehrere Wochen den Eindruck erweckte, man werde in einem "informellen Treffen" mit dem NSA-Whistleblower Edward Snowden in Moskau entscheidende Fragen klären, muss nun kapitulieren. Es wird kein informelles Treffen geben, bei dem irgendetwas Relevantes gesagt wird, und das haben auch alle Ausschussmitglieder gewusst.



Snowdens deutscher Rechtsbeistand, der Berliner Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck, hat es den Parlamentariern erst mündlich, und nun in einem geharnischten Schreiben mitgeteilt: Snowden könne in seiner gegenwärtigen Lage vielleicht "sachverständige oder rechtspolitische Expertise" liefern, wie er das auch schon verschiedentlich getan hat. Als Zeuge aussagen, also "zu konkreten Tatsachen und Ereignissen Stellung nehmen", das könne er selbstverständlich nicht. Wer so tut, als sei das anders möglich, handelt, so Kaleck, "in tatsächlicher Unkenntnis", oder "aus politischen Gründen".

Interessanterweise hatten beide politischen Lager im Ausschuss – also sowohl die Koalitionsfraktionen Union und SPD, als auch die Opposition aus Linken und Grünen – jeweils ihre eigenen Gründe, Snowdens Interessen misszuverstehen. Union und SPD handeln unter der Maxime, dass Snowden auf keinen Fall nach Deutschland kommen und hier Asyl beantragen darf, weil das die Bundesregierung in eine Zwickmühle bringt: Liefert sie Snowden an die USA aus, hat sie Proteste am Hals, tut sie es nicht, gibt es Ärger mit dem amerikanischen Verbündeten, der womöglich die deutschen Nachrichtendienste vom Datenaustausch abschneidet.



"Es wäre schon sehr interessant gewesen"

Ein "informelles Gespräch" in Moskau hätte ergeben, dass Snowden – wie von seinem Anwalt bereits erklärt – nichts substanziell Neues, überhaupt nichts Konkretes sagen wird. So hätte man dann den Zeugen als "wertlos" für die Zwecke des Ausschusses präsentieren können.

Die Opposition wiederum möchte all das eben unbedingt: Snowden nach Berlin holen, ihn hier aussagen lassen gegen die NSA und gegen den BND, und hier für ihn Asyl erstreiten. Damit hätte man gleich drei herrliche Schläge ausgeführt: die Regierung blamiert, die Amerikaner düpiert und einen Akt humanitärer Gnade und Dankbarkeit ausgeführt. Leider fällt dabei Snowdens innigstes Anliegen unter den Tisch: Der 30-jährige Amerikaner will nach Hause. Er wird nichts tun, um dieses Ziel zu gefährden. Dass die Opposition seinen Patriotismus systematisch wegnuschelt, ist verständlich. Besonders humanitär ist es nicht.

Wie geht es nun weiter? Der Ausschussvorsitzende Vorsitzende Patrick Sensburg (CDU) sagte gegenüber ZEIT ONLINE: "Wir hätten Herrn Snowden schon gern in Moskau befragt. Es wäre schon sehr interessant gewesen, von ihm im Detail zu hören, wie er an seine Informationen gelangt ist. Aber durch die Dokumente, die Spiegel Online diese Woche veröffentlicht hat, haben wir nun Material, mit dem wir sehr gut arbeiten können", sagt der Unionsabgeordnete. "Gerade, was das Verhältnis zwischen BND und NSA betrifft, sind da doch jetzt neue Informationen, die wir im Detail prüfen müssen."

Beweismittel für den Untersuchungsausschuss ranschaffen

Für die Union hat die NSA-Affäre zwei politische Schmerzpunkte: Zum einen hat sie sich immer als Partei der Inneren Sicherheit, als Schutzmacht auch der deutschen Dienste verstanden. Nun entsteht in der Bevölkerung eine Stimmung des Misstrauens, die bereits in der NSU-Affäre aufkam. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass die Dienste nicht helfen, oder mindestens nicht effizient arbeiten; nun glauben viele, dass sie sogar Schaden anrichten.

Und dann ist da die transatlantische Freundschaft, für die die Union immer stand. Aber wenn Unionsabgeordnete wie der Innenpolitiker Hans-Peter Uhl von den USA als "digitaler Besatzungsmacht" sprechen, bröckelt, nach der Wehrpflicht und der Atomenergie, eine weitere Grundmauer im Merkel-Universum. Was die SPD betrifft, hofft sie immer, dass niemand zu genau die Aussagen ihres früheren Fraktionsgeschäftsführers Thomas Oppermann in Sachen Snowden mit dem vergleicht, was er heute als Fraktionschef zum Thema sagt.

Die Opposition gibt sich nicht überrascht. Konstantin von Notz, Obmann der Grünen im NSA-Ausschuss, hat das "informelle Treffen" in Moskau schon immer als "Kaffeefahrt" bezeichnet. "Das war eine Nebelkerze der GroKo", sagt der Grüne. "Union und SPD haben das vertreten, um Druck von der Bundesregierung bezüglich ihrer Pflicht zu nehmen, Beweismittel für den Untersuchungsausschuss ranschaffen zu müssen." Diese Verpflichtung trete jetzt wieder in den Mittelpunkt. Sollte die Bundesregierung weiter unter Verweisen auf das Staatswohl versuchen, so von Notz, sich ihrer Pflicht zur Amtshilfe zu entziehen, "werden wir klagen. Die Verweigerungshaltung der Regierung Merkel ist ein rechtsstaatliches Armutszeugnis ohne gleichen."

Am kommenden Donnerstag tritt der Ausschuss wieder zusammen.