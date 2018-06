In der NSA-Affäre will der Generalbundesanwalt Harald Range nun doch Ermittlungen einleiten. Konkret gehe es dabei um das durch den US-Geheimdienst abgehörte Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel, berichten die Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR unter Berufung auf informierte Kreise.



Anders im Fall des massenhaften Abschöpfens von Daten durch die NSA in Deutschland: Hier soll der Prüfvorgang offen bleiben und keine Ermittlungen eingeleitet werden. Dies ändere sich nur, sollten sich Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung ergeben.

In der vergangenen Woche hieß es, die Bundesanwaltschaft sehe keine Möglichkeiten, an belastbares Material über die Aktivitäten der Amerikaner und des britischen Geheimdienstes GCHQ zu kommen. Es stünden weder Zeugen noch Dokumente zur Verfügung. Auf Rechtshilfeersuchen an die beiden Länder würde es wohl nicht einmal eine Antwort geben, vermuteten die Ermittler.

Im Bundestag stieß die wahrscheinliche Verweigerung der Bundesanwaltschaft auf Kritik: Der Rechtsausschuss verlangte von Range Aufklärung über mögliche Ermittlungsverfahren in der NSA-Spähaffäre. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz sagte: "Dass der Generalbundesanwalt in der Pflicht ist, gegen einen solchen Verstoß vorzugehen, steht außer Frage."



Range informiert den Rechtsausschuss des Parlaments

Range will den Rechtsausschuss des Parlaments am morgigen Mittwoch informieren. Die Anklagebehörde in Karlsruhe prüft seit Monaten Vorwürfe gegen den NSA und andere ausländische Nachrichtendienste. Sie sollen massenhaft Daten deutscher Bürger ausforschen. Es gehe um den strafrechtlichen Verdacht der Agententätigkeit in Deutschland, sagte der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele.



Die ehemalige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) sagte, wenn strafrechtliche Ermittlungen aufgrund mangelnder Kooperationsbereitschaft deutscher Sicherheitsbehörden nicht aufgenommen werden könnten, wäre die Bundesregierung gefordert. Sie müsse den Sicherheitsbehörden dann ihre Grenzen aufzeigen.



Der Bundesanwaltschaft liegen nach Angaben eines Sprechers Hunderte Anzeigen vor. Die Behörde wird bei Spionageverdacht jedoch auch von sich aus tätig.