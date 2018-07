Die Mordserie der rechtsextremen Terrorzelle NSU soll auch im Landtag von Nordrhein-Westfalen in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Die CDU-Fraktion beschloss, den Ausschuss zu beantragen. Es gebe unzählige offene Fragen, die insbesondere Anschläge in NRW beträfen, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Armin Laschet in Düsseldorf.

Der Ausschuss soll nach den Sommerferien vor allem zwei Sprengstoffanschläge in Köln aus den Jahren 2001 und 2004 beleuchten sowie den Mord an einem türkischstämmigen Kioskbesitzer in Dortmund 2006.



Die CDU-Opposition will auch die anderen vier Landtagsfraktionen einladen, sich an der Formulierung des Untersuchungsauftrags zu beteiligen. Die sagten bereits ihre Unterstützung zu. Auch der Bundestag hatte in der vergangenen Legislaturperiode einen NSU-Untersuchungsausschuss.



Die Ereignisse in NRW spielten an diesem Dienstag auch eine Rolle im NSU-Prozess am Münchener Landgericht. Zwei Kölner Kripoermittler sagten über den ersten der beiden Sprengstoffanschläge aus. Kurz nach der Explosion am 19. Januar 2001 in einem Geschäft in Köln sei er zum Tatort gerufen worden, sagte einer der Ermittler.

Rechtsextremer Hintergrund für möglich gehalten

"Wir konnten uns nicht erklären, wo das Motiv für diese Tat ist", sagte der damalige Ermittlungschef der Kripo Köln. Als eine Möglichkeit hätten die Ermittler erwogen, "dass eine iranische Organisation in Betracht kommt". Das Opfer und seine Familie sind iranischer Abstammung. Auch einen rechtsextremen Hintergrund habe die Kripo für möglich gehalten, aber nicht erhärten können.



Die Verbindung zum NSU trat erst fast elf Jahre später zutage: Hinweise auf den Anschlag fanden sich in den Trümmern der von Beate Zschäpe in Brand gesteckten Wohnung in Zwickau. Laut Anklage hatte einer der beiden anderen NSU-Mitglieder, Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt, einen Korb mit einer Christstollen-Dose in dem Geschäft abgestellt. Das Päckchen enthielt eine mit Schwarzpulver gefüllte Druckflasche. Die damals 19 Jahre alte Mashia M. hatte die Dose geöffnet und bei der Explosion schwerste Verletzungen erlitten.