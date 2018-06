Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz ist mit überwältigender Mehrheit als Vorsitzender der SPD Hamburg bestätigt worden. Auf dem Landesparteitag am Samstag stimmten 289 Delegierte für den 56-Jährigen, 13 votierten gegen ihn, 3 enthielten sich der Stimme. Das entspricht einer Zustimmung von rund 94,8 Prozent. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.



Bei den Wahlen 2010 und 2012 hatten knapp 97 beziehungsweise 94,2 Prozent für den stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden gestimmt. Scholz, der schon zwischen 2000 und 2004 SPD-Chef in Hamburg war, hatte den Parteivorsitz während der großen Krise seiner Partei 2009 wieder übernommen.



Scholz kündigte in seiner rund einstündigen Rede an, die derzeitige absolute Mehrheit bei der Bürgerschaftswahl im Frühjahr 2015 verteidigen zu wollen. Derzeit hat die SPD 62 der 121 Sitze in der Bürgerschaft inne. Die Hamburgische Bürgerschaft ist das Landesparlament des Stadtstaats Hamburg und nimmt zugleich kommunalpolitische Aufgaben wahr.