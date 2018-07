Der frühere Kanzleramtsminister Ronald Pofalla soll bei der Bahn mehr Kompetenzen als bisher gedacht erhalten. Das sagte Bahn-Chef Rüdiger Grube im Gespräch mit der Rheinischen Post. "Heute berichten 22 Konzernbereiche direkt an mich. Das ist zu viel. Herr Pofalla wird etwa die Hälfte davon übernehmen", sagte Grube.

Bisher war nur bekannt, dass Pofalla für Lobbyarbeit verantwortlich sein soll. Pofalla werde aber "als Generalbevollmächtigter unter anderem auch die Verantwortung für sämtliche Konzernbevollmächtigten der Bundesländer sowie für die Bereiche Wirtschaft und Regulierung übernehmen". Langfristig sei außerdem vorgesehen, dass Pofalla in den Vorstand des Konzerns aufrücke.

Der frühere Kanzleramtsminister wird ab Anfang 2015 für den Konzern arbeiten. Sein Wechsel hatte Anfang des Jahres eine Diskussion über eine Karenzzeit für Politiker ausgelöst, die von der Politik in die Wirtschaft wechseln. Als Reaktion darauf wurde Pofallas Einstellung bei der Bahn verschoben.

Am Mittwoch will Grube den Aufsichtsrat offiziell über seine Pläne mit Pofalla unterrichten. Als seine Ideen Ende vergangenen Jahres an die Öffentlichkeit gedrungen waren, hatten einige Bahn-Aufsichtsräte verärgert reagiert. Die Kontrolleure fühlten sich übergangen. Gegenüber der Rheinischen Post räumte Grube Fehler ein: "Da ist bei der Kommunikation nicht alles ganz glücklich gelaufen."