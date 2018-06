Früher einmal fiel es leicht, Radioempfänger so zu manipulieren, dass sie den Polizeifunk empfingen. Seine Meldungen erzeugten mehr Spannung als jeder Krimi, denn in ihnen äußerte sich jene böse, gesetzeswidrige Welt, zu der man selbst gottlob nicht gehörte. Ein Spießervergnügen. An diese vo-yeu-ris-ti-sche Tradition knüpfte die Berliner Polizei jetzt an. Ihre Einsatzzentrale beschrieb 24 Stunden lang auf Twitter, wohin sie ihre Kollegen über Pfingsten so schickte. Die 140-Zeichen-Teilchen unter @PolizeiBerlin_E ergeben ein Puzzle, das ein Gesamtbild der Menschenwelt zeigt.

Die Uniformierten finden Leichen und fahnden nach Tieren ("Gesucht wird nach Flucht aus Bäckerei in #Friedrichshain ein Graupapagei. Besonderes Merkmal: rotes Schwänzchen"); sie leisten Gestörten Beistand ("Wir werden zu einer geistig verwirrten Person gerufen, die in #Kaulsdorf auf geparkten Autos herumspringt") ­ und immer wieder müssen sie Streit schlichten, unter Nachbarn, im Straßenverkehr, im Altersheim, im Hundesalon.

Es rufen weinende Kinder an, weil die Eltern einander anschreien; es melden sich eingebildete Raubopfer ("Erst war die Handtasche weg, als wir kamen war doch nüscht") sowie solche Mitbürger, denen kein vorschriftswidriges Detail entgeht ("In #Neukölln fällt Putz von einer Hauswand"). Ein Tweet spricht von einem Hasen, der "auf einer Kreuzung nicht mehr weiter weiß", ein anderer zeigt eine mysteriöse Entdeckung an: "Panzerfaust und Handgranate im Gebüsch an einer Hundebadestelle in #Heiligensee gefunden."

40 neue Bewerbungen

Dean Rusk, amerikanischer Außenminister unter Kennedy und Johnson, sagte einmal: "Die Erde ist rund, zu jedem Zeitpunkt schlafen zwei Drittel der Menschheit, und der Rest richtet Unheil an." So ist es wohl, zumindest in Berlin.

Die Lektüre der Tweets, von den Kollegen der Pfingstschicht launig hingeschrieben, stimmt pessimistisch; die Leute hauen und beklauen einander, sie petzen und morden. Die anderen wiederum finden es ergötzlich, das alles zu verfolgen: @PolizeiBerlin_E gewann im Nu 35.000 Follower, auch das stimmt bedenklich.

Von offizieller Seite hieß es, die Aktion der Polizei habe der Nachwuchsförderung gedient, es seien mittlerweile mehr als 40 Bewerbungen eingesandt worden. Doch in Wahrheit wollte Vater Staat wohl wieder mal nur zeigen, wozu wir Ungezogenen und Unvernünftigen ihn brauchen: als Aufpasser.